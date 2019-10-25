Кинолог Лидского пограничного отряда завоевал первое место на соревнованиях в Латвии

Источник материала: Вороновская газета





Кинологи Лидского пограничного отряда с победами вернулись с международных соревнований по кинологическому биатлону, который проходил в Латвии, пишет «Лідская газета».

На базе Колледжа пограничной охраны Латвийской Республики военнослужащие-пограничники и их четвероногие напарники преодолевали 9-ти километровый отрезок по пересеченной местности, на которой расположены различные препятствия, имитирующие реальные условия служебной деятельности.

Белорусская команда продемонстрировала все свои знания, умения и навыки, в результате чего заняла 1-е командное место. В личном зачете победу завоевал старший инспектор-кинолог Лидского пограничного отряда старшина Илья Попроцкий. Вместе с воспитанником – бельгийской овчаркой, они оставили соперников далеко позади.

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