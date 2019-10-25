ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кинолог Лидского пограничного отряда завоевал первое место на соревнованиях в Латвии

26.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Кинолог Лидского пограничного отряда завоевал первое место на соревнованиях в Латвии

Кинологи Лидского пограничного отряда с победами вернулись с международных соревнований по кинологическому биатлону, который проходил в Латвии, пишет «Лідская газета». 

На базе Колледжа пограничной охраны Латвийской Республики военнослужащие-пограничники и их четвероногие напарники преодолевали 9-ти километровый отрезок по пересеченной местности, на которой расположены различные препятствия, имитирующие реальные условия служебной деятельности.

Белорусская команда продемонстрировала все свои знания, умения и навыки, в результате чего заняла 1-е командное место. В личном зачете победу завоевал старший инспектор-кинолог Лидского пограничного отряда старшина Илья Попроцкий. Вместе с воспитанником – бельгийской овчаркой, они оставили соперников далеко позади.

lidanews.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинологи Лидского пограничного отряда с победами вернулись с международных соревнований по кинологическому биатлону, который проходил в Латвии, пишет «Лідская...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ряды оппозиционных кандидатов редеют: Павла Юхневича сняли с выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика