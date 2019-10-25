Коллегия генпрокуратур Беларуси и России прошла в Бресте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работать сообща. В Бресте прошла коллегия генпрокуратур Беларуси и России, сообщает телеканал «МИР 24». Одна из главных тем «Как возмещать ущерб гражданам, которые пострадали от рук преступников». Беларусь желает перенять опыт России и создать специальный фонд.

«В России есть фонды. Например, у человека украли 100 рублей, их ему возвращают, а потом взыскивают с виновного в фонд», – отметил генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк.

«Мы обменялись опытом работы, механизмами возмещения ущерба», – сказал генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.

Говорили и о трансграничной преступности. Например, о том, что с развитием информационных технологий преступникам становится проще отмывать деньги, а правоохранителям, соответственно, сложнее их ловить.



