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«Арсенал», за который играет брат Глеба, досрочно вышел в первую лигу белорусского футбола

26.10.2019 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частный футбольный клуб из Дзержинска «Арсенал», за который играет брат Александра Глеба Вячеслав, досрочно вышел в первую лигу чемпионата Беларуси.


Фото: «Арсенал»

В 27-м туре «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл «ДЮСШ-3-Стэнлес» и уже точно не опустится ниже второго места.

Голами отметились Альберт Капский и Вячеслав Глеб.

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Открыть/скачать видео (695.44 КБ)

«Арсенал» лидирует во второй лиге, имея в активе 67 баллов. На втором месте идут «Ошмяны-БГУФК».

 
 
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Клуб из Дзержинска досрочно вышел в первую лигу чемпионата Беларуси.
 
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