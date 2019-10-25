«Арсенал», за который играет брат Глеба, досрочно вышел в первую лигу белорусского футбола

Источник материала: Tut.by

Частный футбольный клуб из Дзержинска «Арсенал», за который играет брат Александра Глеба Вячеслав, досрочно вышел в первую лигу чемпионата Беларуси.



Фото: «Арсенал»

В 27-м туре «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл «ДЮСШ-3-Стэнлес» и уже точно не опустится ниже второго места.

Голами отметились Альберт Капский и Вячеслав Глеб.

1:0

2:0

«Арсенал» лидирует во второй лиге, имея в активе 67 баллов. На втором месте идут «Ошмяны-БГУФК».