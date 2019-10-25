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В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир

26.10.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первое ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 24 октября, около 20:00 часов в Столинском районе.

В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир


По предварительной информации: 27-летний житель Столинского района, управляя автомобилем «Ситроен», двигался по автодороге «Б. Малешево-Ремель-Ольшаны».
На 24 км водитель совершил наезд на пешехода 1943 г.р., который шёл по краю проезжей части дороги в попутном направлении, ведя в руках велосипед. Мужчина скончалася на месте аварии. Пешеход световозвращающим элементом обозначен не был. Проводится проверка.

В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир
 В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир

Следующая авария, которая унесла жизнь женщины-пешехода, произошла сегодня на территории Барановичского района.

По предварительной информации: около 07:15 часов 40-летняя минчанка, управляя автомобилем марки «Тойота Королла», двигалась по автодороге М1-Е30 «Брест-Минск-граница Российской Федерации».

В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир

На 202 км водитель совершила наезд на пешехода, 51-летнюю барановичанку, которая пересекала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Женщина скончалась в карете скорой помощи при транспортировке в больницу. Пешеход световозвращающим элементом обозначена не была. Проводится проверка.

В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир


Два часа назад произошло ДТП со смертельным исходом на 513 км трассы М-10 на территории Дрогичинского района.

В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир


По предварительной информации: жительница Березовского района 1948 г.р., управляя автомобилем "Фольксваген Кедди", при выезде со второстепенной дороги на главную (перекрёсток оборудован соответствующими дорожными знаками и каскадом из 3-х искусственных неровностей), не убедилась в безопасности и совершила столкновение с автомобилем "Ситроен" под управлением брестчанина 1962 г.р., который двигался по трассе М-10. От удара "Ситроен" несколько раз перевернулся и лег на крышу. В результате столкновения погибла женщина-пассажир (жительница областного центра, 1962 г.р.).

В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир
 В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир

Предварительно водители трезвы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС, а также следователи.

Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Первое ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 24 октября, около 20:00 часов в Столинском районе. По предварительной информации: 27-летний житель Столинского...
 
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