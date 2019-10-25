 В Брестской области в дорожных авариях погибли три человека: два пешехода и пассажир

Источник материала: Виртуальный Брест

Первое ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 24 октября, около 20:00 часов в Столинском районе.







По предварительной информации: 27-летний житель Столинского района, управляя автомобилем «Ситроен», двигался по автодороге «Б. Малешево-Ремель-Ольшаны».

На 24 км водитель совершил наезд на пешехода 1943 г.р., который шёл по краю проезжей части дороги в попутном направлении, ведя в руках велосипед. Мужчина скончалася на месте аварии. Пешеход световозвращающим элементом обозначен не был. Проводится проверка.







Следующая авария, которая унесла жизнь женщины-пешехода, произошла сегодня на территории Барановичского района.



По предварительной информации: около 07:15 часов 40-летняя минчанка, управляя автомобилем марки «Тойота Королла», двигалась по автодороге М1-Е30 «Брест-Минск-граница Российской Федерации».





На 202 км водитель совершила наезд на пешехода, 51-летнюю барановичанку, которая пересекала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Женщина скончалась в карете скорой помощи при транспортировке в больницу. Пешеход световозвращающим элементом обозначена не была. Проводится проверка.







Два часа назад произошло ДТП со смертельным исходом на 513 км трассы М-10 на территории Дрогичинского района.







По предварительной информации: жительница Березовского района 1948 г.р., управляя автомобилем "Фольксваген Кедди", при выезде со второстепенной дороги на главную (перекрёсток оборудован соответствующими дорожными знаками и каскадом из 3-х искусственных неровностей), не убедилась в безопасности и совершила столкновение с автомобилем "Ситроен" под управлением брестчанина 1962 г.р., который двигался по трассе М-10. От удара "Ситроен" несколько раз перевернулся и лег на крышу. В результате столкновения погибла женщина-пассажир (жительница областного центра, 1962 г.р.).







Предварительно водители трезвы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС , а также следователи.



Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук