Брестский областной «Стартап-форум — 2019» объединил школьников и студентов!

Источник материала: Виртуальный Брест

24 октября в ЗАО «Брестский научно-технологический парк» состоялось мероприятие, направленное на популяризацию научно-практической деятельности среди молодежи «Стартап-форум - 2019».





Началось мероприятие с выступления начальника отдела по делам молодежи Брестского облисполкома Саюка Игоря Валерьевича. Однако, не смотря на всю серьезность должности, Игорь Валерьевич смог построить с ребятами настоящий диалог. Юные участники форума с удовольствием поделились с Игорем Валерьевичем своими планами, идеями и пожеланиями относительно организации своего досуга.





Затем не менее интересным и увлекательным для ребят стало выступление председателя Совета развития молодежного предпринимательства Брестской области и ментора республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» Пескова Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич рассказал в доступной форме о всех возможностях, которые представляются перед участниками конкурса «100 идей для Беларуси», а также о том, как правильно следует преподнести и оформить свой проект, чтобы он вызвал интерес у спонсоров и получил дальнейшее воплощение.





В рамках форума также состоялось выступление учащихся «Школы молодежных инициатив» Брестского ГО «ЦДОДиМ». Девушки и парни планируют принять участие в 9 сезоне конкурса «100 идей для Беларуси», зональные этапы которого пройдут по всей области уже в конце октября, а также в ноябре 2019 года. Юные исследователи представили проекты, направленные на помощь людям и способные сделать наш мир еще более развитым и совершенным«FOR FIT», «Стикершоп» и «Подорожник.by».













Также на форум в качестве спикеров были приглашены участники конкурса «100 идей для Беларуси» разных лет. Так, например, Рудич Артур, учащийся ГУО «Средняя школа №9 г.Бреста» рассказал о своем проекте, реализованном в 2018 году, «Катушка Теслы». А Любохинец Антон, рассказал о том, как участие в конкурсе дало ему толчок к саморазвитию. Ведь теперь Антон имеет свой собственный проект, который приносит хороший доход.









В конце форума участники увидели настоящих роботов, созданных учащимися Школы информационных технологий г.Бреста. Многие захотели научиться подобному, поэтому из зала звучало много вопросов в адрес методиста школы Виталия Комарова.









Последним спикером форума стал заместитель директора по научной работе первой в Бресте IT школы MyIT Сергей Ханцевич. Сергей за короткий промежуток времени смог объяснить всем участникам форума, кто такой IT- специалист, какие направления работы есть, что необходимо для того, чтобы стать профессионалом в данной отрасли. Профессионализм и умение донести даже самую сложную информацию до аудитории любого возраста и уровня подготовки были видны невооруженным взглядом. После мастер-класса ребят, в качестве сюрприза, ждала экскурсия в школу «MyIT», где они смогли проверить теорию на практике.

















Форум закончился, а большое количество положительных эмоций и полезных знаний остались. Форум удался! Ну, а мы приглашаем всех принять участие в республиканском конкурсе проектов «100 идей для Беларуси».



