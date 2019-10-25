Опубликуйте пожалуйста... Брестчанка благодарит мальчика за помощь

Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Не смогла не выразить благодарность. Этот мальчик 26.10.2019 г на остановке Лицей помог мне с коляской подняться в автобус, и всю дорогу придерживал коляску, чтоб не трясло и она не укатилась.





На остановке было много людей и мужчин, но помог только этот Мальчик. Хотела бы выразить благодарность его родителям за такого сына, за его воспитание. Была восхищена его поступком. Настоящий мужчина растёт.

Опубликуйте если не сложно. Может кто-то задумается, а кто-то измениться, а кто-то примет как пример для подражания.

Заранее спасибо.