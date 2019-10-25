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В Бресте в рамках месячника наведения порядка прошла экологическая акция

26.10.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках месячника наведения порядка в Бресте сегодня прошла экологическая акция по посадке деревьев и наведению чистоты. В ней приняли участие жители города, представители администрации.

В Бресте в рамках месячника наведения порядка прошла экологическая акция

В Бресте в рамках месячника наведения порядка прошла экологическая акция

В Бресте в рамках месячника наведения порядка прошла экологическая акция

В Бресте в рамках месячника наведения порядка прошла экологическая акция

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 108
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  В рамках месячника наведения порядка в Бресте сегодня прошла экологическая акция по посадке деревьев и наведению чистоты. В ней приняли участие жители города,...
 
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