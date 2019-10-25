|
В Бресте в рамках месячника наведения порядка прошла экологическая акция
26.10.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках месячника наведения порядка в Бресте сегодня прошла экологическая акция по посадке деревьев и наведению чистоты. В ней приняли участие жители города, представители администрации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках месячника наведения порядка в Бресте сегодня прошла экологическая акция по посадке деревьев и наведению чистоты. В ней приняли участие жители города,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)