В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

Источник материала: Виртуальный Брест

Птичку-невеличку подарили городу кузнечных дел мастера занимавшиеся оформлением камня установленного в сердце новой рекреационной зоны. Будем верить, что если потереть пёрышки и клюв воробья, то будет нам счастье.





Кстати, на обратной стороне камня, если кто-то ещё, не обратил внимания, явственно проступает силуэт Божьей Матери с младенцем на руках.





P. S. Домо́вый воробе́й (лат. Passer domesticus) — наиболее распространённый вид из рода настоящих воробьёв (Passer) семейства воробьиных (Passeridae). Это одна из самых известных птиц, обитающих по соседству с жилищем человека (отсюда её видовое название «домовый») и хорошо узнаваемых как по внешнему виду, так и по характерному чириканью.





Будучи синантропным видом — постоянным сожителем человека, домовый воробей хорошо приспособлен к жизни в обстановке, меняющейся под воздействием хозяйственной деятельности человека.





Домовый воробей ведёт оседлый образ жизни, чему благоприятствуют условия для гнездования и обильный корм в поселениях человека.















