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В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

26.10.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Птичку-невеличку подарили городу кузнечных дел мастера занимавшиеся оформлением камня установленного в сердце новой рекреационной зоны. Будем верить, что если потереть пёрышки и клюв воробья, то будет нам счастье.

В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

Кстати, на обратной стороне камня, если кто-то ещё, не обратил внимания, явственно проступает силуэт Божьей Матери с младенцем на руках.

В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

P. S. Домо́вый воробе́й (лат. Passer domesticus) — наиболее распространённый вид из рода настоящих воробьёв (Passer) семейства воробьиных (Passeridae). Это одна из самых известных птиц, обитающих по соседству с жилищем человека (отсюда её видовое название «домовый») и хорошо узнаваемых как по внешнему виду, так и по характерному чириканью.

В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

Будучи синантропным видом — постоянным сожителем человека, домовый воробей хорошо приспособлен к жизни в обстановке, меняющейся под воздействием хозяйственной деятельности человека.

В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

Домовый воробей ведёт оседлый образ жизни, чему благоприятствуют условия для гнездования и обильный корм в поселениях человека.

В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

В «Городском саду» прописался бронзовый воробей

 
 
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  Птичку-невеличку подарили городу кузнечных дел мастера занимавшиеся оформлением камня установленного в сердце новой рекреационной зоны. Будем верить, что если...
 
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