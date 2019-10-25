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До 19 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 27 октября

26.10.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 19 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 27 октября
Фото из открытых источников

До 19 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 27 октября Ночные заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси на следующей неделе
В воскресенье, 27 октября, в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу страны ожидаются кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный от умеренного до порывистого, днем в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем плюс 13 - плюс 19.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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