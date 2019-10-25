Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем плюс 13 - плюс 19.
|
До 19 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 27 октября
26.10.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем плюс 13 - плюс 19.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)