Игровая площадка от Солигорского ГРОЧС открылась в Солигорском районе.

Дети – это главное, что есть в нашей жизни. И важно, чтобы они были защищены и здоровы. За самочувствием и играми ребенка в домашних условиях проследить несложно, другое дело — безопасность вашего чада на улице. Наиболее удачным, безопасным и интересным местом для малышей является детская уличная игровая площадка. А если эта игровая площадка оформлена в стиле МЧС, то там вдвойне полезно проводить время.