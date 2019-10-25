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Игровая площадка от Солигорского ГРОЧС открылась в Солигорском районе.
26.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
15 октября 2019 15:51 1392
Игровая площадка от Солигорского ГРОЧС открылась в Солигорском районе.
Дети – это главное, что есть в нашей жизни. И важно, чтобы они были защищены и здоровы. За самочувствием и играми ребенка в домашних условиях проследить несложно, другое дело — безопасность вашего чада на улице. Наиболее удачным, безопасным и интересным местом для малышей является детская уличная игровая площадка. А если эта игровая площадка оформлена в стиле МЧС, то там вдвойне полезно проводить время.
Спасатели Солигорского ГРОЧС подготовили для маленьких жителей Солигорского района тематические площадки на противопожарную тематику в городском посёлке Старобин по улице Коржа и Молодёжная.
«Данные объекты позволяют освоить основы безопасности жизнедеятельности во время игры: узнать о профессии спасатель, тем самым понять важность помощи другим; обратить внимание на номера телефонов службы спасения, а также на соблюдение правил безопасности. Данная форма работы с детьми наиболее эффективна» — считают специалисты.
Действительно, отдых на свежем воздухе очень полезен. Но отдых на тематической игровой площадке в стиле МЧС — это идеальное времяпрепровождения для любого ребенка.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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15 октября 2019 15:51 1392 Игровая площадка от Солигорского ГРОЧС открылась в...
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