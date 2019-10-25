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В Беларуси запустили калькулятор персональной инфляции. Каждый может посчитать, как подорожала жизнь

26.10.2019 19:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белстат запустил у себя на сайте калькулятор персональной инфляции. Это значит, что теперь любой желающий может ввести туда собственные расходы и высчитать свой индивидуальный индекс потребительских цен. При расчетах на калькуляторе персональной инфляции используются те же принципы, что и при определении инфляции в целом по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на сколько подорожал один и тот же набор товаров и услуг с августа по сентябрь, а потом высчитал «персональную инфляцию» по методике Белстата и сравнил результаты. Вот что получилось.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Почему не смотрят цены в деревнях для расчета инфляции

Инфляция — это изменение стоимости определенного набора товаров и услуг личного пользования во времени. Индекс потребительских цен — официальный показатель инфляции у нас в стране. Принципы, по котором он рассчитывается, применяют не только в Белстате, но и во всех статистических ведомствах мира.

Для определения индекса потребительских цен сотрудники органов государственной статистики собирают цены в 31 населенном пункте — Минске, областных центрах и некоторых средних и малых городах. В сельской местности цены не фиксируют, потому что там они меняются примерно так же как и в городах, только с небольшой задержкой по времени. Список населенных пунктов постоянный.

Если говорить о магазинах, рынках, кафе и других торговых объектах, где специалисты отслеживают цены, то их больше 8 тысяч. Все они различных форм собственности, находятся в разных частях городов и соответствуют еще ряду критериев. И этот список обновляется.

По каким товарам и услугам рассчитывают инфляцию

Чтобы определить, что войдет в состав исследуемой корзины товаров и услуг, работники статистики опрашивают так называемые домохозяйства в городах и сельской местности, с разным составом семей. На основании рассказов об их тратах и формируется эта самая усредненная корзина. Всего в списке 450 наиболее востребованных товаров и услуг. Он меняется. Если удельный вес потраченных денег на какие-то услуги и товары за год достигает больше 0,01%, он остается среди исследуемых дальше. Если нет, то исключается из него. То есть на состав корзины влияют предпочтения потребителей.

Цены для сравнения специалисты собирают с 10 по 30 число. Всего за это время фиксируется больше 67 тысяч ценовых котировок на какой-либо товар или услугу. Каждый месяц цены сравниваются на одинаковые или сравнимые товары и услуги, с одинаковыми характеристиками. То есть нельзя сравнивать по цене белорусские помидоры, к примеру, с испанскими. Бывает, что какой-то товар пропадает из продажи, тогда его заменяют другим очень похожим.

Затем Белстат выводит среднюю цену за предыдущий месяц и подотчетный. Разница между ними называется индекс изменения цен на товар в каком-то определенном населенном пункте. При расчетах средней цены на товар по стране применяются средние цены на него по каждой области и Минску, а также доля численности населения каждого из регионов от общей численности, скорректированная на среднее потребление товара каждым человеком в этом регионе. По такому же принципу рассчитываются индексы цен, но вместо средних цен используются индексы цен.

 
 
 
 

Несмотря на все эти сложные подсчеты, каждый покупатель смотрит в собственный кошелек. И если там стало на 5% денег меньше чем в прошлом месяце, при этом он купил то же самое, то именно этот показатель от примет за инфляцию, а не официальные 0,5%.

Для сравнения мы взяли набор товаров и услуг конкретного человека, приобретенный в августе 2019 года. Это и продукты, бытовая химия, и коммунальные, транспортные услуги и другие. Затем мы посмотрели, во сколько бы он обошелся в сентябре в тех же магазинах. Стоит отметить, что для расчетов брались и цены на акционные товары, то есть когда они были снижены. За счет этого некоторые позиции в нашем списке значительно подорожали. Также следует учесть, что на цену некоторых товаров — фруктов и овощей, к примеру, повлияла сезонность. Если картошка в августе на рынке еще стоила по рублю, то в сентябре цена на такую же упала до 60−70 копеек.

На все в августе было потрачено 817,21 рубля. В сентябре расходы выросли бы до 846,95 рубля — увеличились на 29,74 рубля. То есть при таких подсчетах инфляция составила 3,64%.

 
 
 
 

При подсчете на калькуляторе Белстата показатели получились совершенно иные. Мы ввели в него суммы расходов на те же товары и услуги. Некоторые поля в форме остались пустыми, к примеру, траты на сигареты, алкоголь, топливо и дошкольные учреждения, поскольку человек, траты которого мы брали для сравнения, не потребляет этого совсем.

Персональная инфляция у нас получилась 0,17%. Это в два с лишним раза ниже, чем официальный сентябрьский показатель — 0,46%, и в 21 раз меньше, чем процент, на который подорожал наш продуктовый набор при обычном сравнении. То есть потратили мы почти на 30 рублей больше, но инфляция не дотянула даже и до 0,2%.

 
 

Кроме того, калькулятор выдает данные о индивидуальной структуре потребительских расходов в сравнение со средней структурой расходов по республике. К примеру, на питание у нас ушло 23,07% истраченных средств, а у усредненного белоруса уходит 37,21%. Зато аренда жилья у нас забрала 35,42% бюджета, а в среднем должна всего 0,35%.

«Чтобы узнать персональную инфляцию, нельзя просто взять и сравнить цены на одинаковые товары»

Почему в расчетах вышла такая разница мы спросили у старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба. Он считает, что результат, который у нас получился, очень показательный.

— От людей, которые не пользуются таким калькулятором, очень часто можно услышать вопрос: «Откуда Белстат берет показатели инфляции? На самом деле все подорожало гораздо сильнее, чем говорит статистика». Но чтобы узнать персональную инфляцию, нельзя просто взять и сравнить цены на одинаковые товары в разные месяцы, как это сделано в первом случае. При правильном подсчете учитывается множество факторов, к примеру, частота покупок — что-то мы покупаем раз в день, что-то — раз в месяц, что-то — раз в несколько лет, доля каждого товара в корзине разная, — поясняет эксперт. — Если в какой-то месяц цена на телевизоры выросла на 10%, то нельзя сказать, что инфляция выросла на 10%, потому что новый телевизор люди покупают, скажем, раз в 5 лет.

Аналитик говорит, что люди все оценивают очень субъективно, принимают частность за что-то глобальное.

— Если у человека спросить, как изменились цены на что-то за последний месяц, он скажет, скорее всего, что значительно. Потому что наша психология так устроена. Мы видим, что какой-то товар сильно подорожал. К примеру, колбаса выросла в цене на 10%. У него в голове складывается картинка, что жизнь подорожала на 10%. Хотя эта колбаса в его личной корзине может занимать меньше 1%. И на всю корзину ее подорожание повлияло совсем незначительно.

Вагим Иосуб подчеркивает, что инфляцию логично считать именно так, как это делает Белстат. «Это стандарт, не Белстат его придумал. Такие корзины товаров и услуг для подсчета существуют во всем мире», отмечает аналитик.

— Эта средняя корзина товаров и услуг по стране берется в результате каких-то регулярных опросов людей, на что они тратят деньги, что покупают, — продолжает эксперт. — Результат, который получился, свидетельствует о том, что у каждого человека потребляемые товары и услуги отличаются, как от человека к человеку, так и от средней корзины по стране. Кто-то активно потребляет акцизные товары — сигареты, алкоголь и бензин, кто-то, как в данном случае, не потребляет их вообще. Пищевые предпочтения тоже у всех людей разные.

Также аналитик добавил, что инфляция основана на средних ценах по стране, они учитываются и рынке, и в мелких магазинах, и в средних, в гипермаркетах в разных по величине населенных пунктах.

— Кто-то ходит только в магазин шаговой доступности, кто-то — только на рынок, а там на одни и те же товары цены могут меняться по-разному, — поясняет Вадим Иосуб. — За счет этого у людей будет разная персональная инфляция. Теперь любой человек, который считает, что Белстат врет, может воспользоваться калькулятором, занести в него данные о своих расходах, и окажется, что у него инфляция не сильно больше той, о которой говорит Белстат, а может даже и меньше.

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Теги: Минск
 
 
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Журналист сравнила стоимость продуктового набора в августе и сентябре, а потом посчитала персональную инфляцию на калькуляторе Белстата. Вот что получилось.
 
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