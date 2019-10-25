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Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

26.10.2019 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.





Об этом в субботу, 26 октября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайин Эрдоган, сообщает NTV.

«Если в течение [отведенных им] 150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы», — заявил глава государства.
 
 
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Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
 
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