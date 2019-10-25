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Поля из ромашек, магнитная буря и другие аномальности октября, которые нас удивили

26.10.2019 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Октябрь в нынешнем году выдался аномально теплым: на протяжении месяца практически ежедневно обновлялись температурные рекорды, причем некоторые впервые более чем за сто лет. Как на это отреагировала природа, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».




Так, например, 16 октября в Минске был побит температурный рекорд, зафиксированный в Минске в 1907 году (+20 °C). Воздух в столице в этот день прогрелся до +20,2 °C. Неудивительно, что октябрьская «жара» вызвала повторное цветение одуванчиков в Малиновке и других районах столицы.

Среднесуточная температура воздуха в октябре превосходила нормальные показатели для этого месяца на 5-9 °C. Минчане публиковали невероятное количество фото грибов, не характерных для этого времени года, и даже поля из ромашек.

Метеозависимым людям пришлось непросто еще и потому, что помимо непривычной для октября теплой погоды, Беларусь оказалась под воздействием сильной и продолжительной магнитной бури, которая, по данным специалистов, продлится до 27 октября.


Остро реагирующие на проявление солнечной активности люди в эти дни могут испытывают головную боль и недомогания, возможны повышенный стресс и склонность к депрессии. У особо чувствительных белорусов может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы, обостриться хронические заболевания и повыситься уровень адреналина в крови.
 
Теги: Минск
 
 
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Октябрь в нынешнем году выдался аномально теплым: на протяжении месяца практически ежедневно обновлялись температурные рекорды, причем некоторые впервые более...
 
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