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Член компартии сравнил свое выдвижение кандидатом в депутаты с подвигом Матросова

26.10.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член Коммунистической партии Беларуси Леонид Титов, который идет по Полоцкому сельскому округу №28, назвал свое согласие баллотироваться сравнимым с подвигом Александра Матросова.



Предвыборная программа Титова с таким заявлением была опубликована районной газетой «Міёрскія навіны». Свое героическое согласие кандидат в депутаты объясняет тем, что такое решение принял съезд компартии и его необходимо безукоризненно выполнять.

По-сути в этой публикации предвыборной программы, как таковой, нет, что, впрочем, не скрывает и кандидат — он обещает создавать эту самую программу вместе с избирателями в случае его избрания.

Напомним, что согласно официальной советской историографии стрелок-автоматчик Александр Матросов посланный в составе штурмовой группы подавить вражеский ДЗОТ закрыл его амбразуру собственным телом, дав возможность подразделению успешно атаковать позиции немцев. Крики этого эпизода сомневаются в физической осуществимости подобного подвига.
 
 
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Член Коммунистической партии Беларуси Леонид Титов, который идет по Полоцкому сельскому округу №28, назвал свое согласие баллотироваться сравнимым с подвигом...
 
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