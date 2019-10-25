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Член компартии сравнил свое выдвижение кандидатом в депутаты с подвигом Матросова
Источник материала: Партизан
Член Коммунистической партии Беларуси Леонид Титов, который идет по Полоцкому сельскому округу №28, назвал свое согласие баллотироваться сравнимым с подвигом Александра Матросова.
Предвыборная программа Титова с таким заявлением была опубликована районной газетой «Міёрскія навіны». Свое героическое согласие кандидат в депутаты объясняет тем, что такое решение принял съезд компартии и его необходимо безукоризненно выполнять.
По-сути в этой публикации предвыборной программы, как таковой, нет, что, впрочем, не скрывает и кандидат — он обещает создавать эту самую программу вместе с избирателями в случае его избрания.
Напомним, что согласно официальной советской историографии стрелок-автоматчик Александр Матросов посланный в составе штурмовой группы подавить вражеский ДЗОТ закрыл его амбразуру собственным телом, дав возможность подразделению успешно атаковать позиции немцев. Крики этого эпизода сомневаются в физической осуществимости подобного подвига.
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Член Коммунистической партии Беларуси Леонид Титов, который идет по Полоцкому сельскому округу №28, назвал свое согласие баллотироваться сравнимым с подвигом...
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