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Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Впереди дожди, мокрый снег и гололёд. В начале недели метеообстановку в Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы с Балтики. В среду Беларусь накроет холодная неустойчивая воздушная масса с Баренцева моря, рассказали в программе
Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Впереди дожди, мокрый снег и гололёд. В начале недели метеообстановку в Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы...
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