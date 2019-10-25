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Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

26.10.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Впереди дожди, мокрый снег и гололёд. В начале недели метеообстановку в Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы с Балтики. В среду Беларусь накроет холодная неустойчивая воздушная масса с Баренцева моря, рассказали в программе «Плюс-минус»

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
После рекордно тёплой середины октября, в последнюю неделю месяца погода изменится. Активизируется атлантический циклон, в тыл которого начнёт прорываться холодный северный воздух. Если ещё в понедельник температура воздуха приблизится к своей многолетней норме, в ночные часы ожидается от +2 до +8, дневные максимумы составят +7 +12, то уже к середине рабочей недели столбики термометров опустятся гораздо ниже. Там в ночные часы ожидается от 0 до -6, а дневные максимумы составят 0 +6. В отдельных районах пройдут осадки, со вторника – и с мокрым снегом, на дорогах впервые в этом сезоне образуется гололедица.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Марина Грицкевич
 
 
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Впереди дожди, мокрый снег и гололёд. В начале недели метеообстановку в Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы...
 
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