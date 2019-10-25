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Последние октябрьские субботники прошли по всей Беларуси. Показываем, как это было
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотни белорусов 26 октября вышли на уборку территорий. Оказалось, что благоустройство не только радует глаз, но и сближает с коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преобразился Александровский сквер: мальчика с лебедем освободили от мусора сотрудники Администрации Президента. Порадовали глаз будущих мам на территории роддома, который сейчас и сам переживает второе рождение, а в Орше убирали парк льнокомбината, до которого уже давно не доходили руки у жителей и местных властей.
Сезонный марафет 26 октября пришел в столичный Александровский сквер, одно из самых уютных и живописных мест в центре мегаполиса. Расположен сквер возле Администрации Президента Беларуси. Ее сотрудников сегодня можно было повстречать не в деловом костюме, а в рабочей или спортивной форме. Многие пришли облагораживать сквер целыми семьями.
На все про все понадобилось несколько часов. Предлагаем оценить результат.
Оксана Семашко, корреспондент:
А вот жители Орши благоустройство парка льнокомбината ждали долго. Из-за чехарды с передачей в собственность от одного предприятия к другому до ремонта так и не дошли. Пока сами не стали бить в колокола, дело не сдвинулось с мертвой точки.
На неделе люди обращались за помощью на СТВ. Проблемный материал набрал несколько сотен просмотров. Мечта у жителей Орши всего лишь одна, и то маленькая – вернуть парку утраченную красоту.
Сейчас здесь трава по пояс и выбоины вдоль Днепра.
И вот в субботу бок о бок небезразличные активисты и коммунальщики (всех больше полусотни) трудились на центральной аллее. Местная власть дала обещание заняться судьбой парка в 2020 году. Уже весной начнут перекладывать ступеньки, асфальтировать дорожки и высаживать цветы.
В Могилеве 26 октября устроили генеральную уборку в роддоме. Сейчас здесь близится к завершению реконструкция. На время в другой корпус перенесли целое отделение.
Условия стесненные, говорит Марина Степановна, но после шести лет работы в старой реанимации переезда на модернизированное место, как и все здесь, ждет с нетерпением.
Марина Степанова, медсестра отделения реанимации Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Партнерские, вертикальные и даже роды в джакузи. Новый роддом станет перинатальным центром третьего уровня (максимальным для областного центра).
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Павел Ореховский, главврач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Марафон по благоустройству и озеленению продолжается, пока благоволит небесная канцелярия – а это как минимум до середины ноября. Поддержать благородную традицию может каждый желающий. Коммунальщики готовы поделиться и необходимым инвентарем.
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Новости Беларуси. Сотни белорусов 26 октября вышли на уборку территорий. Оказалось, что благоустройство не только радует глаз, но и сближает с коллегами, сообщили в...
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