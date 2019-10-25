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В Мадриде прошла акция в поддержку единства Испании

26.10.2019 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Тысячи демонстрантов принесли с собой государственные флаги и выступили против независимости Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде прошла акция в поддержку единства Испании

Организатором манифестаций выступила крайне правая партия «Вокс». Акция за единство Испании стала ответной реакцией на митинги за отделение Каталонии, которые ранее потрясли Барселону.

В Мадриде прошла акция в поддержку единства Испании

Протесты начались в столице автономного региона после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам.

В Мадриде прошла акция в поддержку единства Испании

Их обвиняют в организации референдума о независимости региона два года назад, которого власти Испании считают незаконным.

Протесты в Барселоне против приговора каталонским политикам. Полиция применила водометы

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Новости Испании. Тысячи демонстрантов принесли с собой государственные флаги и выступили против независимости Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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