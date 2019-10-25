|
65 тысяч тонн. Как в Беларуси решают проблему утилизации отработанных покрышек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Старые шины в экспортный товар. Белорусские предприятия зарабатывают на экспорте сырья полученного из старых покрышек, при этом решая важную экологическую проблему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос утилизации автомобильных шин окончательно не решен даже в самых передовых странах. Зачастую они просто складируются. В Беларуси тоже есть такие «запасы», по разным оценкам составляющие порядка 65 тысяч тонн.
Александр Добриян, корреспондент:
К сожалению, Беларусь в этой статистике не исключение. В Синеокой скопилось порядка 65 тысяч тонн автомобильных шин, отработавших свой срок. В нашей стране их утилизацией занимается более десятка предприятий. Крупнейшее в Гомельской области производство с начала года переработало уже 900 тонн.
Виталий Тимошков, главный инженер перерабатывающего предприятия:
Причем все компоненты идут в дело. Металл отправляется на переплавку, текстильный корд уже в 2020 году заменит газ на местной котельной. Но главный продукт – это резиновая крошка. Как оказалось, товар высокого спроса.
Елена Науменко, начальник отдела маркетинга перерабатывающего предприятия:
Кроме того, резиновую крошку используют при производстве кровельных материалов, дорожного покрытия, при строительстве мостов и даже для консервации нефтяных скважин. Но Александр Петровский уверен: переработать все шины механическим путем просто нереально.
На предприятии прорабатывается вопрос об установке первой в стране линии пиролиза резинотехнических изделий. Технология позволит получать из шин растворители и жидкие топливные компоненты.
Александр Петровский, генеральный директор перерабатывающего предприятия:
В той же Японии в пиролизных установках сжигается до 80 % шин. Крупные производства такого типа уже есть и в Европе. Реализация подобного проекта в Беларуси потребует инвестиций порядка 10 миллионов долларов США.
Не такие большие вложения с учетом того, что это важный элемент «зеленой экономики».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Старые шины в экспортный товар. Белорусские предприятия зарабатывают на экспорте сырья полученного из старых покрышек, при этом решая важную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)