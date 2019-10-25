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«В первом тайме команда спала». Тренер брестского «Динамо» - о трудной победе в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка, которое на всех порах мчится к золотым наградам, поделился впечатлением от матча в Гомеле, где его команда одержала волевую победу Брест в Гомеле одержал волевую победу">со счетом 2:1.
— Сегодняшняя игра показала, как будет сложно в концовке сезона. Такие игры были и в Гродно, и в игре против «Слуцка». Очень сложная игра.
В первом тайме команда спала: не было движения на ворота, скорости. Во втором тайме мы произвели тактическую замену и перешли на игру в двух нападающих.
Это принесло свои плоды: первый гол мы забили после розыгрыша углового, когда Нехайчик протолкнул мяч за линию, ну и Хобленко нам очень помогает в этом сезоне, сегодня он забил очередной гол, — передает слова тренера
Вот так выглядит тройка лидеров к этой минуте.
У БАТЭ 30 октября отложенный матч против «Дняпро-МЧЗ», а «Шахтер» запишет три балла из-за схода минского «Торпедо» с дистанции чемпионата.
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Марцел Личка хвалит Алексея Хобленко и говорит о том, как непросто будет команде в конце сезона.
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