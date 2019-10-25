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«В первом тайме команда спала». Тренер брестского «Динамо» - о трудной победе в Гомеле

26.10.2019 20:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка, которое на всех порах мчится к золотым наградам, поделился впечатлением от матча в Гомеле, где его команда одержала волевую победу Брест в Гомеле одержал волевую победу">со счетом 2:1.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Сегодняшняя игра показала, как будет сложно в концовке сезона. Такие игры были и в Гродно, и в игре против «Слуцка». Очень сложная игра.

В первом тайме команда спала: не было движения на ворота, скорости. Во втором тайме мы произвели тактическую замену и перешли на игру в двух нападающих.

Это принесло свои плоды: первый гол мы забили после розыгрыша углового, когда Нехайчик протолкнул мяч за линию, ну и Хобленко нам очень помогает в этом сезоне, сегодня он забил очередной гол, — передает слова тренера «Прессбол».

Вот так выглядит тройка лидеров к этой минуте.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 26 21 4 1 64 19 67
2 БАТЭ 24 18 3 3 49 13 57
3 Шахтер 24 17 3 4 47 16 54

У БАТЭ 30 октября отложенный матч против «Дняпро-МЧЗ», а «Шахтер» запишет три балла из-за схода минского «Торпедо» с дистанции чемпионата.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Марцел Личка хвалит Алексея Хобленко и говорит о том, как непросто будет команде в конце сезона.
 
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