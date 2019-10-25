«Разгонялся до 70 км/ч». В Минске прошел первый фестиваль электротранспорта

Источник материала: Tut.by

Любители электротранспорта закрыли теплый сезон на Minsk. ElectroDay. На первом городском фестивале собралось около ста человек, которые прокатились с ветерком на скоростях свыше 40 км/ч на лыжероллерной трассе.





«На содержание уходит пара рублей в месяц»

Фестиваль экологичного транспорта в столице прошел впервые. Организаторы объяснили, что лето этого года запомнилось людьми, которые пользовались непривычными для города средствами передвижения.

— Мы подумали, почему бы не собрать всех вместе, познакомиться и начать создавать какое-то сообщество. Ведь в Беларуси его пока нет, — рассказала организатор Ольга Гаврашко.





Фестиваль начали неспешным парадом владельцев разного транспорта — это и самокаты, и моноколеса, и электровелосипеды, и самостоятельно придуманные средства передвижения. Одни используют их, чтобы развлечься и получить удовольствие от скорости, а другие — чтобы реально перемещаться по городу. Дмитрий Шмат катается на своем электросамокате больше четырех месяцев. Пробег за это время внушительный — 2,6 тысячи километров, расстояние на работу и домой — 30 километров.





— Для меня самокат — это средство передвижения. Машину заправлять дорого, а здесь пара рублей в месяц на электричество. Все обслуживание сводится к тому, чтобы менять резину. Это заблуждение, что с таким транспортом физическая активность отсутствует, наоборот, чтобы не упасть или разъехаться с пешеходами — надо прилагать усилия.

На парад Дмитрий взял с собой 2-летнего сына Лешу. Хоть у малыша и есть свой детский транспорт, он часто катается по вечерам с папой. Молодой человек уверен, что с самокатом не возникнет аварийных ситуаций, если думать наперед.

Проехаться на трассе Minsk. ElectroDay смогли не только владельцы собственного транспорта: участники бронировали самокаты в аренду при регистрации. Так поступила и Татьяна, которая выступала на параде со своей кошкой по кличке Миа. Домашний питомец уже катался с хозяйкой на мотоцикле и велосипеде.





— На самокате нечасто езжу, но вот ради кошки решила попробовать, — смеется Татьяна. — Миа не любит оставаться дома одна, проще ее взять с собой. Да и она иностранка, поэтому привыкшая к путешествиям: я завела ее, когда жила в Камбодже.

На старт вышли как те, кто постоянно пользуется транспортом, так и новички. Тамара Ермакова на самокате раньше не стояла, зато она постоянная участница различных забегов. Женщина вместе с друзьями на таких мероприятиях всегда в костюмах. Так, на последнем Минском полумарафоне GO.TUT.BY встретил ее в образе «Мисс медицины», а на парад электротранспорта женщина выбрала платье с отсылками к предстоящему Хэллоуину.

— Ноги, руки трясутся после заезда, чувство, будто 21 километр пробежал, круто, — делится эмоциями Тамара.





В качестве VIP-гостя в параде поучаствовала и ведущая Анна Бонд. Она рассказала, что недавно освоила мотоцикл и получила права категории А. Самокат же для Анны — это дополнительный транспорт.

Можно разогнаться до 70 км/ч

После прогулочной части началась скоростная 5-километровая гонка. У каждого средства передвижения свои технические характеристики, поэтому организаторы в зависимости от устройства разделили владельцев самокатов, моноколес и электросамокатов на несколько стартов. Победители каждой гонки получили подарки от партнеров — сертификаты на приобретение электроаксессуаров, страховку для себя и своего транспорта. Оказалось, переживать за безопасность своих «электроконей» есть повод. Один из победителей заезда Павел Скируха рассказал, что его полноприводный электросамокат стоит больше 7 тысяч рублей.

— Езжу уже больше трех лет. Начинал с самого простого самоката и менял трижды на более мощный. Они проходили тюнинг, нынешний самокат не исключение. Скорость на нем в зависимости от трассы можно развивать от 50 до 70 км/ч.





Анатолий Ворошилов трассу проверил на себе. Молодой человек на своем электро-лонгборде не вписался в поворот, решив не сбрасывать скорость.

— Ничего страшного, меня даже после небольшого падения никто не догнал, — говорит Анатолий. Да и к экстриму с его последствиями молодой человек готов: лонгборд он купил, чтобы летом была альтернатива любимому сноуборду. Специалист в сфере информационных технологий своим электротранспортом пользуется с лета, иногда на нем и на работу ездит — если не нужно быть в костюме или встречаться с клиентами.

На фоне владельцев самокатов выделялись те, кто балансировал на моноколесе. Меньше всего на этом старте было девушек. Одной из решившихся проехать на скорость стала Екатерина Шевякова. Девушка уверена, что освоить такой способ передвижения смогут те, кто умеет кататься на велосипеде:

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— Мне хватило четырех часов, чтобы научиться уверенно стоять на моноколесе. Сейчас коплю деньги, чтобы купить свое собственное. Хочу его использовать как личный транспорт, чтобы отказаться от общественного. Это удобно ездить за покупками, на работу. Нюанс может быть только с зарядкой, ее нужно контролировать. Но подзаряжаться можно и на работе, и дома, и даже в каких-то кафе: я проверяла — с этим проблем в городе не возникает.

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