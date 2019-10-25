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Синоптики предупредили о сильном ветре и тумане 27 октября

26.10.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вместе с тем сохранится теплая погода: по югу страны прогнозируют до +22 градусов. Дождей также синоптики не обещают.

Синоптики предупредили о сильном ветре и тумане 27 октября

Сильный ветер и туманы возможны в Беларуси в воскресенье, сообщили в Гидромете.

Синоптики предупредили о сильном ветре и тумане 27 октября

В связи с такими погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.

Туман ожидается в ночные и утренние часы. Днем на смену ему придет сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

По прогнозам синоптиков, дождей в воскресенье не будет. Только по северо-западной половине ожидаются кратковременные осадки.

Ночью на улице будет +5..+12°С. Днем температура воздуха составит +13..+20°С, по югу до +22°С.

Синоптики предупредили о сильном ветре и тумане 27 октября

В Минске будет облачно с прояснениями, без осадков. Утром местами слабый туман. Днем воздух прогреется до +14..+16°C.

Туман держится в стране уже несколько дней, накануне самолеты из Минска вылетали с задержкой, при этом аэропорт работал в штатном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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  Вместе с тем сохранится теплая погода: по югу страны прогнозируют до +22 градусов. Дождей также синоптики не обещают. Сильный ветер и туманы возможны в Беларуси в...
 
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