Синоптики предупредили о сильном ветре и тумане 27 октября

Источник материала: Виртуальный Брест

Вместе с тем сохранится теплая погода: по югу страны прогнозируют до +22 градусов. Дождей также синоптики не обещают.





Сильный ветер и туманы возможны в Беларуси в воскресенье, сообщили в Гидромете.





В связи с такими погодными условиями объявлен желтый уровень опасности.

Туман ожидается в ночные и утренние часы. Днем на смену ему придет сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

По прогнозам синоптиков, дождей в воскресенье не будет. Только по северо-западной половине ожидаются кратковременные осадки.

Ночью на улице будет +5..+12°С. Днем температура воздуха составит +13..+20°С, по югу до +22°С.





В Минске будет облачно с прояснениями, без осадков. Утром местами слабый туман. Днем воздух прогреется до +14..+16°C.

Туман держится в стране уже несколько дней, накануне самолеты из Минска вылетали с задержкой, при этом аэропорт работал в штатном режиме.