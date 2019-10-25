Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты брестского "Динамо" одержали волевую победу в гостевом матче чемпионата Беларуси с "Гомелем", сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом тайме лидеры первенства имели некоторое преимущество, но реализовать его не смогли. А вот одна из острых контратак хозяев на 34-й минуте завершилась назначением пенальти, и лучший бомбардир "Гомеля" Виталий Квашук открыл счет. Через 15 минут после начала второго тайма Павел Нехайчик сравнял результат, а на 72-й минуте игры Алексей Хобленко поставил победную точку - 2:1 в пользу "Динамо".

Результаты других матчей 26-го тура: "Неман" (Гродно) - "Минск" - 1:0, "Энергетик-БГУ" - "Динамо" (Минск) - 3:3, "Слуцк" - "Славия" - 0:0. Позже футболисты "Ислочи" встретятся с могилевским клубом "Дняпро".

Центральный матч 26-го тура пройдет 27 октября в Солигорске, где местный "Шахтер" примет борисовский БАТЭ. Также в воскресенье футболисты "Витебска" примут на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".





Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 67 очков (26 матчей), БАТЭ - 57 (24), "Шахтер" - 54 (24), "Динамо" (Минск) - 46 (25), "Ислочь" - 41 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского "Торпедо", "Гомель" - 20 очков (25), "Энергетик-БГУ" - 23 (26) и "Дняпро" - 23 (24).