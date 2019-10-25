Источник материала: Виртуальный Брест

В первой части нашего рассказа о шляхетских вольностях были затронуты лишь верхушки огромного айсберга под названием «дурости литовско-польской шляхты». Сейчас поговорим конкретней и рассмотрим весёлую жизнь ясновельможных в деталях, включая их междоусобицы, или проще – феодальные войны.

Иероним Флориан Радзивилл

И начнём с одного случая, который произошёл в 1570 году с одним из представителей золотой шляхты – паном Юрием Тышкевичем. Сей отпрыск магнатского рода занимал государственную должность в ВКЛ – возглавлял Берестейское воеводство с 1566 по 1576 года. Иными словами, был самым главным начальником в регионе, глаза и уши великого князя. Но, заниматься административной работой ему было скучно и неинтересно, и большую часть своего времени он проводил в своей родовой резиденции – в Логойске. Этакий Роман Аркадьевич Абрамович в более раннем исполнении. Как известно, последний также числился губернатором Чукотки в нулевые, что не мешало ему практически безвылазно пребывать в Лондоне. Так вот, «слуга государев» Юрий Тышкевич что-то не поделил с соседним помещиком (дело было в окрестностях Логойска) Войцехом Шеметом. Может, земли Тышкевичу стало мало, может на чужую жену позарился – сейчас уже и не разберешься. И берестейский воевода приказал своему уряднику «со многими своими боярами и слугами» прогуляться к домам упомянутого Шемета и ещё одного пана Епимаха Шириновича. Сказано-сделано: вооружённая толпа налетела на соседние владения, разграбила дома и побила слуг. Очевидно, пану воеводе показалось мало и «в тот же день Тышкевич совершил «насланье гвалтовное» на Заозерский двор Шемета и его жены, и этим «насланьем» было произведено «починенье шкод немалых».

Михаил Казимир Рыбонька

Дела высокородной шляхты в те славные времена рассматривали воеводские суды, состоявшие, как известно, из такой же шляхты. Минский суд присудил пану Тышкевичу выплатить пострадавшей стороне компенсацию. О чём с соответствующим решением суда и направился в Логойск судебный чиновник. Казалось бы, правосудие восторжествовало. Но, магнаты, не будь они магнатами, имели привычку плевать на все законы и суды. Тышкевичи не были исключением. Пан воевода не только не собирался платить, но и судебного чиновника выставил за дверь. Дело повисло в воздухе. Решение суда есть, исполнения нет. Так прошло 8 лет. Уже и Юрий Тышкевич отошёл в лучший мир в 1576 году, долг повис на его наследниках – Фёдоре и Мартине, которые также отказывались признавать решение суда. Преемник Тышкевича на должности берестейского воеводы Гавриил Горностай был давним недругом магнатов и употребил всё своё влияние на выбивание долгов с семейки Тышкевичей. Безрезультатно. Мартин Тышкевич как основной наследник состояния по-прежнему не признавал не только решения суда, но и самого факта набега на владения Шемета. Письменного приказа никто не отдавал, а слово к делу не пришьёшь. Так и не удалось пану Шемету добиться справедливости…

Но, если эту неурядицу ещё можно как-то понять: подумаешь, сцепились два пана, с кем не бывает. А то, что лихая конница Тышкевича носилась по чужим полям, попутно топча холопов, так это пустяки. Их сиятельства развлекаться изволили-с. Более трагичным явлением ВКЛ стала так называемая магнатская война конца XVII – начала XVIII столетия.

Юзеф Франтишек Сапега

Здесь игра уже шла по-взрослому, с обильной кровью и большими жертвами. И опять вся буза началась, как говорил покойный М.Н. Задорнов «из-за бабок». И за власть. И главные участники всё те же: Радзивиллы, Огинские, Сапеги, Вишневецкие. Частные армии этих высокопоставленных феодалов дрались между собой практически под каждым крупным городом ВКЛ, Берестье не был исключением. Общими усилиями объединившиеся кланы смогли нанести поражением клану Сапегов, которые бежали за пределы государства, если можно это образование назвать государством. Как обычно, жертв среди холопов никто не считал, не царское это дело, равно как и погибших с каждой стороны. А победители в лице кланов Вишневецких, Огинских и Радзивиллов принялись с радостным урчанием делить имущество поверженного соперника. Примечательно, что параллельно с магнатской войной, свару за престол Польши начали и короли. Саксонский король, он же обладатель польского трона Август Сильный, поддержанный Россией и ставленник Швеции представитель клана Лещинских Станислав Лещинский. Так и носились они по Польше друг за другом. То Лещинский вышибет из Варшавы Августа, то Август Стасика. Словом, его величество бардак во всей своей красе. Это можно назвать нормальным государством?

Юрий Тышкевич

Несколько позднее, уже после избрания королём Станислава Августа Понятовского, против него восстал знаменитый Пан Коханку. Что ему померещилось, или не понравилось в новом короле, один Господь ведает. Может, похмелье жестокое было. И пошла гулять шальная конница князя по просторам современной Беларуси. То войско магната гонялось за войсками короля, то королевская рать носилась за армией Радзивилла. А тут ещё в дело вступили Чарторыйские, которым не понравилось, что их Стасика обижают… Только с помощью России мятеж сумасбродного феодала был подавлен.

Предвижу гневные отзывы: опять треклятая Россия виновата, дербанила невинную жертву. Только факт заключается в том, что любое уважающее себя государство в лице высшей власти и армии будет давать отпор всем иностранным любителям прихватить чужое добро. Где высшая власть Речи Посполитой и чем она занималась? Где армия и чем она занималась? Власть с упоением продавала страну, попеременно подставляя карманы под звонкие монеты из России, Германии или Швеции, а армию благополучно растаскивали всё те же феодалы. Невольно вспоминается один подобный шляхтич, ныне прославляемый из каждого утюга – Тадеуш Рейтан. Тот самый, что распластался на полу замка в Гродно, где проходил знаменитый Сейм 1773 года, и, разодрав на себе одежду, воскликнул, обращаясь к русскому послу: «Убейте меня, не убивайте Отчизну!». Патриотично, благородно, пафосно. Но, не рационально. Слезами страну не защищают. Нормальное государство мобилизуется и дерется с любым агрессором. Хотя, в том то и дело, что нормальное…

Иоахим Потоцкий

В прошлой части уже говорилось, что наши ясновельможные были своего рода государством в государстве, и плевать хотели не только на королей, но и на какие-никакие, всё-таки законы. В пределах своего владения, а владения у иных были такие, что и за полгода не объедешь, феодал был и «царь и Бог и воинский начальник» в оном флаконе. Значит, что хочу, то и ворочу.

Вот и ещё один представитель славного рода Радзивиллов заскучал от рутины по принципу «балы, красавицы, лакеи, юнкера». Мятежная душа пана с длинным именем Мартин Николай Кароль Радзивилл жаждала приключений и подвигов. Как назло, никакой войнушки поблизости не предвиделось, затевать её самому не хотелось. Вот и решил наш ясновельможный заняться «настоящей наукой – алхимией». Как раз в первой половине XVIII столетия это вновь вошло в моду. Его родовое имение Чернавчицы, что в окрестностях нашего Бреста, стало центром алхимической науки ВКЛ. Увы, работа с минералами в поисках пресловутого философского камня не приносила ему счастья. И тогда гордый Мартин кардинально поменял род деятельности – нашёл себя в чёрной магии. Здесь уже дело спорилось, работа пошла веселее. И покрылись несчастные Чернавчицы густой сетью виселиц, тюрем и пыточных. «Настоящая наука» требовала жертв. А где их взять? Правильно, из своих холопов. С них проще всего сделать злодеев и опасных преступников. Имение превратилось в некое подобие концлагеря. Любое неповиновение каралось смертью, которая была ещё за счастье в сравнении с аудиенцией у заплечных дел мастеров. Под изощрёнными средневековыми пытками мигом признаешься в чём угодно, хоть в связях с вождём племени зулусов, желавшем узнать надои коров в господских владениях.

А жену и собственных детей наш князюшка упрятал в темницу, под надёжную охрану. Нечего им тут под ногами путаться, мешать искать путь к просветлению. Больше того, противные, слишком сердобольными стали, всё плачут и призывают к милосердию. Параллельно с поисками просветления Мартин при живой жене завёл у себя гарем из молоденьких крестьянок – кадеток и зрелых женщин – метресс. Заодно и использовал для опытов своих детей от метресс. Ничего лично, всё для науки.

Мартин Радзивилл

Но не стоит думать, что пан Мартин безвылазно сидел в Чернавчицах затворником. Он вёл активную жизнь, более того, в 1737 году стал …депутатом Трибунала ВКЛ (высшего суда), а вскоре и его маршалком, т.е. председателем. Вот оно как обернулось! Ну и кто ему теперь судья и закон? Но всё мало было нашему герою. Одна мечта была у него – короноваться. Он и представлял себя уже в виде «Божией милостью короля Мартина Первого». А пока короны нет, надо работать…

Всё бы ничего, но уж больно нехорошие слухи пошли про Чернавчицы. Вроде и людишки там пропадают, а случается, что и сбегают от кормильца. Но, кто же им, убогим, поверит! И всё-таки прокололся князь. В 1749 году он схватил местного ксёндза Сузина, уже давно ему мешавшего своими скучными нравоучениями, и обвинил в …колдовстве. Но, одно дело третировать своих холопов, другое – духовное лицо, человека свободного и независимого. Тут даже сам Радзивилл был бессилен. В общем, повезли Сузина в Вильно на церковный суд. Там вся правда и открылась… Ксёндза отпустили, теперь наступили мрачные времена для самого князя. Дело потихоньку дошло до короля. Да и общество было взволновано, если не сказать больше.

Что делать с буйнопомешанным не знал никто. Да и кто с ним станет связываться? На совете рода Радзивиллов было решено нашего «мага» изолировать без привлечения внимания. Исполнить сие было поручено Иерониму Флориану Радзивиллу, чьи владения были в современной Бяле-Подляске (Польша). Его войско подступило к Чернавчицам. А вы думали, его светлость просто так сделает «руки в гору» и пойдёт навстречу супостатам? Говорят, сеча получилась знатная, в момент штурма колдун мирно играл на скрипке… Из подвалов было выпущено более сотни потенциальных жертв для опытов… Короче, признали его юродивым и дело замяли. Ну не порочить же честь фамилии из-за одного неадекватного. Если бы только одного…

Какое-то время Мартин Радзивилл находился под охраной во владениях Флориана, затем, после его смерти в 1760 году, перевели к несвижскому владельцу Михаилу Казимиру по прозвищу Рыбонька. Умер Мартин Радзивилл в 1782 году. Так и не дождавшись заветной королевской короны. А как старался…

Кстати, упёкший Мартина в подвалы Иероним Флориан Радзивилл ещё тот был кадр. Самодур аналогичный. Обладатель баснословный богатств, меценат, как сейчас модно говорить с придыханием, своих людей не считал за людей, простите за тавтологию. Собственный отборный полк, выписанный из одного немецкого княжества, держал и черном теле и доставал жесточайшей муштрой. Двух сбежавших от пана Иеронима офицеров поймали и после жестоких пыток бросили в подземелье до конца жизни. Один его гайдук, очевидно, желая выслужиться перед благодетелем, сказал тому, что хочет постоянно быть на виду. Зря он это сказал… Его светлость приказал повесить парня перед окнами своего кабинета. На виду. Так и болтался тот в петле на протяжении нескольких дней.

Тадеуш Рейтан

Как и полагается магнату, Флориан содержал свой гарем. При живых жёнах. На его фоне турецкий султан нервно курил в сторонке. Кстати, своих жён, а законных у него было три, также ни во что не ставил. Но, одно дело твои слуги-попрошайки, другое – супруга. Первая его жена (с 1740 года) Тереза была дочерью литовского надворного подскарбия Юзефа Франтишка Сапеги. Представитель рода не беднее Радзивиллов. Вероятно, забыл Флориан о всесильном папаше и принялся держать Терезу под замком. Придворный лекарь Флориана, не в силах терпеть унижение своей подопечной, сообщил Сапеге. Как писали очевидцы, пан Юзеф грохотал и сверкал очами не хуже природной грозы. Наплевав на все приличия тогдашнего общества (если они, конечно, были), забрал дочь от деспота и начал процедуру развода. Стоит ли сомневаться, что задуманное ему удалось? А Тереза, спустя 7 лет, в 1752 году снова вышла замуж. Её избранником стал граф Иоахим Потоцкий, души в ней не чаявший.

Новой женой Флориана стала Магдалена из рода Чапских. Вполне себе респектабельная династия средней руки. Не Сапеги, но тоже зубастые. Какое-то время магнат изображал плюшевого зайчика. Ну не сразу же брать быка за рога. Потом игры надоели, и он вернулся в своё обычное состояние самодура и деспота. Жена из «душки» превратилась в «крашеную лисицу» и далее по хищному зоологическому ряду. Кто его знает, может на самом деле князь прозрел, а может и не собирался. Началось как и с Терезой: скандалы, запирание на замок под охраной, пьяные выходки сумасбродного муженька и т.д. Брак, если это можно так назвать, держался три года. Наконец, Магдалена смогла сбежать к матери и заняла оборону. Не помогли ни покаянные письма князя, ни щедрые обещания и уговоры. В 1750 году их развели.

Третьей несчастной жертвой стала Анжелика Менчинская. Прямо скажем, представительница захудалого, ничем не примечательного рода. Наверное, такая и нужна была Флориану: «без понтов» и без защиты. И здесь он развернулся во всей красе. Маска зайчика была выброшена за ненадобностью. Но князь снова прокололся. Свежеиспечённая княгиня и не думала становиться жертвой, усиленно давала отпор, а вскоре к делу подключился и её брат. Хотя Флориан и плевал на него с высоты своего положения и от души мял бока, брат оказался не из пугливых. Забрал сестру и вывез домой. Неизвестно, чем бы кончилось дело, но Флориан помер. От инсульта, или по тогдашней терминологии – от апоплексического удара. Может так переживал побег благоверной, а может и другое. Сдаётся, что всё-таки от зелёного змия…

Продолжение следует.

По материалам сборника «Материалы для географии и статистики России. Гродненская губерния» (С.-Петербург, 1863), монографии Н.И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой», книги Л. Врублевской «Рыцари и дамы Беларуси».