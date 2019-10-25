ДТП со смертельным исходом произошло на 513-м км. трассы М-10

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 26 октября 2019 года произошло ДТП со смертельным исходом на 513 км трассы М-10 на территории Дрогичинского района.







По предварительной информации: жительница Березовского района 1948 г.р., управляя автомобилем "Фольксваген Кедди", при выезде со второстепенной дороги на главную (перекрёсток оборудован соответствующими дорожными знаками и каскадом из 3-х искусственных неровностей), не убедилась в безопасности и совершила столкновение с автомобилем "Ситроен" под управлением брестчанина 1962 г.р., который двигался по трассе М-10. От удара "Ситроен" несколько раз перевернулся и лег на крышу. В результате столкновения погибла женщина-пассажир (жительница областного центра, 1962 г.р.).





Предварительно водители трезвы.





В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС, а также следователи.



