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ДТП со смертельным исходом произошло на 513-м км. трассы М-10
26.10.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 26 октября 2019 года произошло ДТП со смертельным исходом на 513 км трассы М-10 на территории Дрогичинского района.
Предварительно водители трезвы.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и МЧС, а также следователи.
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