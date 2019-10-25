 Руководители учреждений образования Московского района г.Бреста приняли участие в наведении порядка у форта «Дубинники»

Источник материала: Виртуальный Брест

Управление по образованию Московского района г.Бреста, а также руководители учреждений образования 26 октября 2019 года приняли участие в наведении порядка у форта «Дубинники» в рамках месячника по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории нашего любимого города.





Цель мероприятия — очистка от мусора территории, улучшение экологической обстановки, а также повышение культуры горожан и гостей города.











Всех участников мероприятия сегодня объединило общее дело — сделать город Брест чище и лучше.



















В рамках мероприятия была убрана значительная территория от дикой поросли опавших веток и листьев, мусора, а также выполнен ряд других работ по наведению санитарного порядка, в которых назрела необходимость.









Проведение подобных мероприятий еще раз заставляет задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения окружающей нас природы для будущих поколений.





Справочно:

Форт «Дубинники» ("Ж") был построен под руководством капитана И.О. Белинского в 1911-1915 годах примерно в пяти километрах на юго-восток от Брестской крепости.

Название «Дубинники» получил по имени близлежащей деревушки. В музее Брестской крепости сохранился сделанный с аэростата снимок фортификационного сооружения после его возведения. Был взорван в 1915 году отступающей русской армией.

Во время оккупации 1941-44 гг. стал местом массовых расстрелов фашистами жителей Бреста. На краю форта в 1987 году был установлен мемориальный памятник.