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Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

26.10.2019 20:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Резные карнизы и ставни. Нарядный флигель в Лошицкой усадьбе появился в 1895 году благодаря Евстафию Любанскому. Предприимчивый владелец перестроил имение в стиле модерн, возвел винокурню и мельницы.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Разбил сад на французский манер, наполнил парк абрикосовым ароматом и построил велодорожки!

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Лошица стала центром притяжения для тогдашней элиты... В деревянном же флигеле прописались повара, ткачи и бондари – все те, кто отвечал за комфорт хозяев. Показываем, как был устроен их быт, в программе «Минск и минчане».

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:
Наблюдательная башня на тот случай, когда могут происходить пожары угодий.

Легенды Лошицкой усадьбы: «Если она приближается к вам, значит, ваша любовь искренняя и стоит как можно быстрее пожениться»

Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:
В этой части здания находилась кухня и где-то, очевидно, был склад для продуктов питания и напитков в подвале, в цоколе.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Лидия Маркович:
По легенде, печка была вынесена специально в пристройку, во флигель, чтобы запахи приготовления еды не распространялись по дому.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Василий Сидорович:
Второй этаж занимал, по некоторым данным, управляющий. Такой мэр Лошицкой усадьбы, который управлял всеми процессами здесь.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Чтобы не нарушать покой усадебного дома, на втором этаже установили бильярд. Лестница из корабельной сосны и клинкерный кирпич также родом из 19 века. Удивляют и крошечные дверные проемы. До реставрации они были всего полтора метра, а потом выросли на 20 см. По одной версии, это делалось для того, чтобы сохранить тепло в доме. По другой – прислуга, ступая на господскую половину, обязана была поклониться!

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:
Следующие преобразования, когда в 20-е годы здесь располагается Институт растениеводства и новых культур, инициированный Вавиловым. Он сам здесь бывал. На его базе создается Институт плодоводства и овощеводства, и закладывается тот яблоневый сад на несколько гектар.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Тогда во флигеле прописалась администрация. А после войны квартировались рабочие совхоза «Лошица-1», местного камвольного комбината и других столичных предприятий. Шикарные апартаменты превратились в коммуналку. В одной комнате ютилось по 10 человек!

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Василий Сидорович:
Кожейки, Кузьмицкие, Рейты – они до сих пор к нам захаживают, приносят интересные местные материалы, фотографии. Рассказывают, кто был их соседями. В прошлом году к нам в музей приходили родственники одного из крайних управляющих Лошицкой усадьбы Юлиана Фабиановича. И вот сейчас мы с ним работаем над созданием облика исторического этого человека.

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице

Прочувствовать прежнюю атмосферу сегодня можно в музее флигеля. Патефоны, утюги со Львом Толстым, самовары, швейные машины. Все то, из чего состоял усадебный быт хозяев и слуг. К слову, подвалы хозпостройки облюбовали киношники. И сейчас еще живет здесь эхо фильма «Алхимик». Кто знает, какими фактами пополнится история необычного строения. В любом случае, пока тепло, отправляйтесь в Лошицкий парк. Впечатления гарантированы! Причем это не будет стоить вам ни копейки!

Люди в материале: Лидия Маркович, Василий Сидорович
 
Теги: Минск
 
 
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Резные карнизы и ставни. Нарядный флигель в Лошицкой усадьбе появился в 1895 году благодаря Евстафию Любанскому. Предприимчивый владелец перестроил имение в стиле...
 
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