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Здесь был Вавилов и снимали «Алхимика»: удивительная история здания в Лошице
Источник материала: СТВ
Резные карнизы и ставни. Нарядный флигель в Лошицкой усадьбе появился в 1895 году благодаря Евстафию Любанскому. Предприимчивый владелец перестроил имение в стиле модерн, возвел винокурню и мельницы.
Разбил сад на французский манер, наполнил парк абрикосовым ароматом и построил велодорожки!
Лошица стала центром притяжения для тогдашней элиты... В деревянном же флигеле прописались повара, ткачи и бондари – все те, кто отвечал за комфорт хозяев. Показываем, как был устроен их быт, в программе «Минск и минчане».
Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея истории г. Минска:
Василий Сидорович:
Чтобы не нарушать покой усадебного дома, на втором этаже установили бильярд. Лестница из корабельной сосны и клинкерный кирпич также родом из 19 века. Удивляют и крошечные дверные проемы. До реставрации они были всего полтора метра, а потом выросли на 20 см. По одной версии, это делалось для того, чтобы сохранить тепло в доме. По другой – прислуга, ступая на господскую половину, обязана была поклониться!
Тогда во флигеле прописалась администрация. А после войны квартировались рабочие совхоза «Лошица-1», местного камвольного комбината и других столичных предприятий. Шикарные апартаменты превратились в коммуналку. В одной комнате ютилось по 10 человек!
Прочувствовать прежнюю атмосферу сегодня можно в музее флигеля. Патефоны, утюги со Львом Толстым, самовары, швейные машины. Все то, из чего состоял усадебный быт хозяев и слуг. К слову, подвалы хозпостройки облюбовали киношники. И сейчас еще живет здесь эхо фильма «Алхимик». Кто знает, какими фактами пополнится история необычного строения. В любом случае, пока тепло, отправляйтесь в Лошицкий парк. Впечатления гарантированы! Причем это не будет стоить вам ни копейки!
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Резные карнизы и ставни. Нарядный флигель в Лошицкой усадьбе появился в 1895 году благодаря Евстафию Любанскому. Предприимчивый владелец перестроил имение в стиле...
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