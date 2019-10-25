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«Ночной город, но он светится солнцем»: осенний Минск на полотнах художников
Источник материала: СТВ
Побеседовали с художниками Минска в программе «Минск и минчане».
На ее полотнах – умытый дождем проспект, одинокие мансарды и зажжённая фонарями Свислочь. Город уютный, меланхоличный, таинственный.
Мистический реализм Ольге Шкарубо передался по наследству. Детство проводила на пленэрах с отцом, прислушивалась к природе и училась чувствовать прекрасное.
Осень глубже, чем пора года, – это характер. То же можно сказать и про Маргариту Манис. В ее галерее больше всего рыжего Минска. На городских портретах ускользают в бликах фигуры, шелестят листья и выглядывают из-под вуали вечерние улочки... Просто город с полотен импрессионистов!
Маргарита Манис любит воспарить над Минском, а Ольга Шкарубо – заглянуть в вечерние окна. Художники открывают нам знакомый город с новых ракурсов. В центре внимания – не только сердце столицы. У спальных районов – особенная, домашняя атмосфера. Родной Юго-Запад для Ольги навсегда останется с ароматом яблоневого сада...
Маргарита Манис:
На картинах минчанок город растет и преображается. Контраст старины и модерна добавляет будням динамики. Вдохновение находят не только в столице, но и в природе Синеокой, полотнах Климта и Уайта. И, каждый раз, разливая краски на полотна и превращая их в космические пейзажи, думают о вечном...
Ольга Шкарубо:
К слову, наши героини помогают стать ближе к искусству и с удовольствием учат рисовать. Все получится. Главное – любить свой город!
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Побеседовали с художниками Минска в программе «Минск и минчане». На ее полотнах – умытый дождем проспект, одинокие мансарды и зажжённая фонарями Свислочь. Город...
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