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«Более физическая тут игра идет». «Цмоки» потерпели поражение в матче Единой лиги ВТБ

26.10.2019 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки» потерпели поражение в матче Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Более физическая тут игра идет». «Цмоки» потерпели поражение в матче Единой лиги ВТБ

26 октября подопечным Ростислава Вергуна противостоял российский УНИКС, который занимает восьмое место турнирной таблице, в то время как наши парни располагаются на последней 13 строчке. Белорусы смогли дать бой и уступили с разницей всего лишь четыре очка. Финальный счет матча – 84:80 в пользу гостей.

«Более физическая тут игра идет». «Цмоки» потерпели поражение в матче Единой лиги ВТБ

Максим Салаш, нападающий БК «Цмоки-Минск»:
Очень равная игра была. Где-то какие-то небольшие ошибки, возможно, в защите.

ВТБ будет посложнее, более физическая тут игра идет, надо перестраиваться. Даже тяжело играть через три дня. Настроились хорошо сегодня, сражались, поэтому все нам по силам.

«Более физическая тут игра идет». «Цмоки» потерпели поражение в матче Единой лиги ВТБ

Следующий матч турнира «Цмоки» проведут 9 ноября на выезде против «Астаны» из Нур-Султана. А в ближайшую среду, 30 октября «драконы» на родном паркете примут украинский «Днепр» в рамках первого группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Люди в материале: Максим Салаш
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки» потерпели поражение в матче Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 26 октября подопечным Ростислава Вергуна...
 
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