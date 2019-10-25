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Даже с таким соперником можно играть. «Минчанка» проиграла «Локомотиву» в домашнем матче

26.10.2019 20:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Минчанка» потерпела поражение в третьем туре российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даже с таким соперником можно играть. «Минчанка» проиграла «Локомотиву» в домашнем матче

26 октября на домашней площадке наши волейболистки встречались с соперницами из калининградского «Локомотива». Белоруски уступили по итогам трех сетов. «Локомотив» теперь возглавляет турнирную таблицу, а вот «Минчанка» с одной победой в трех проведенных матчах занимает восьмое место.

Даже с таким соперником можно играть. «Минчанка» проиграла «Локомотиву» в домашнем матче

Виктория Секретова, игрок ВК «Минчанка»:
Пока мы все-таки начинаем наш сезон, мы находим свою игру. Силы, конечно, может, немножко неравны, потому что там игроки сборной России очень хорошего уровня. Но мы будем, конечно же, стремиться улучшать свою игру. И даже с таким соперником можно играть, это 100 %.

Даже с таким соперником можно играть. «Минчанка» проиграла «Локомотиву» в домашнем матче

Надежда Столяр, игрок ВК «Минчанка»:
Я считаю, мы сегодня просто упустили абсолютно свой прием. Нужно принять и забивать сильнее, не хватает немного мощи в атаке нам. Если мы это сделаем, то все будет хорошо.

Даже с таким соперником можно играть. «Минчанка» проиграла «Локомотиву» в домашнем матче

2 ноября Минчанка сыграет на выезде с подмосковным «Заречье-Одиноцово».

Люди в материале: Виктория Секретова, Надежда Столяр
 
 
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Новости Беларуси. «Минчанка» потерпела поражение в третьем туре российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 26 октября на домашней площадке наши...
 
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