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Даже с таким соперником можно играть. «Минчанка» проиграла «Локомотиву» в домашнем матче
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Минчанка» потерпела поражение в третьем туре российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
26 октября на домашней площадке наши волейболистки встречались с соперницами из калининградского «Локомотива». Белоруски уступили по итогам трех сетов. «Локомотив» теперь возглавляет турнирную таблицу, а вот «Минчанка» с одной победой в трех проведенных матчах занимает восьмое место.
Виктория Секретова, игрок ВК «Минчанка»:
Надежда Столяр, игрок ВК «Минчанка»:
2 ноября Минчанка сыграет на выезде с подмосковным «Заречье-Одиноцово».
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Новости Беларуси. «Минчанка» потерпела поражение в третьем туре российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 26 октября на домашней площадке наши...
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