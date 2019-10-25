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Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска
Источник материала: СТВ
На территории современного Центрального района много веков назад начал зарождаться Минск. Первое упоминание о нём датируется в летописи 1067 годом. Но шириться и развиваться Центральный район начал намного позже.
А вот первые свидетельства об образовании административно-территориальной единицы нашли только спустя полвека. Уникальные артефакты впервые демонстрируют съёмочной группе программы
50 лет назад в Минске наблюдали рост рождаемости после долгих лет войны. Именно тогда в городе появился на свет миллионный житель. Нужно было развивать инфраструктуру – строить школы и больницы, обеспечивать людей работой. Заботу об этом возложили на созданную администрацию Центрального района.
Среди недавно найденных документов и соответствующий указ о его образовании, как и стенограмма первой сессии Центрального районного совета депутатов трудящихся. Оригиналы, которые были некогда утеряны, нашли в Национальном и Минском областном архивах.
Дальше район расширялся за счёт присоединения рядом расположенных деревень. Сегодня сложно представить сельской местностью Ржавец (ныне Лебяжий). Ещё сложнее – Дрозды. Так сложилось, что название Центрального района подчёркивает географический статус. Поговаривают, он может выбиться и в лидеры по развитию жилой застройки. Курс – на Лебяжий и Новинки.
Сегодня в Центральном сосредоточено больше половины историко-культурных ценностей всей столицы. Именно сюда в первую очередь стремятся попасть туристы прямо с вокзала или гостиницы (а их здесь около 20).
Атмосферно и для самих жителей. Поэтому и стремятся сохранить традиции, которые были заложены не одним поколением минчан.
Олег Иванович управлял Центральным районом дольше всех – 19 лет. К должности приступил всего в 37. В сложное время быстро пришлось повзрослеть, ведь времени на ошибку не было.
Набережная Свислочи и парк Янки Купалы, сквер Большого, парк Победы, музей истории Великой Отечественной войны – то, что дорого сегодня его сердцу. Но какой ценой это всё завоёвывалось! Ведь поначалу район хотели вовсе убрать с карты Минска. Но история распорядилась по-другому, не без помощи местной администрации.
Теперь здесь уверены, это было оправданно. Но на пути к сохранению и развитию самостоятельности было немало препятствий. К примеру, чтоб построить новое здание Центральной администрации в своём районе (а раньше она располагалась на территории Московского) в 80-ых нужно было получить разрешение Кремля.
Проблем было немало во всех сферах. Хромало благоустройство. Сейчас мы ходим по тротуарной плитке, в Центральном она даже с национальным орнаментом. А вот в 90-ые здесь кое-как был уложен асфальт с ямами и щербинами на бортах.
Со слов Галины Леонидовны, история Центрального района собрала в себе все страницы развития большого города. Всю жизнь прожила именно здесь. Тёплые воспоминания связаны с домом бракосочетаний. Меж тем, не многие знают, что именно здесь была расположена проектная организация, где в 50-ых трудились известные белорусские архитекторы.
Сама проектировала здание первой синагоги в Минске. Вместе с отцом, легендарным архитектором Леонидом Левиным участвовала в создании мемориального комплекса «Яма».
В древнем городе именно здесь располагалась крупнейшая торговая площадка. Сегодня за каждым домом здесь – своя уникальная история и неповторимая архитектура. Этакий музей под открытым небом. Вскоре, по задумке минчан, он станет одним из самых душевных и тихих уголков центра шумного и динамичного мегаполиса, куда захочется возвращаться вновь и вновь.
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Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска
На территории современного Центрального района много веков назад начал зарождаться Минск. Первое упоминание о нём датируется в летописи 1067 годом. Но шириться и...
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