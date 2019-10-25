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Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

26.10.2019 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На территории современного Центрального района много веков назад начал зарождаться Минск. Первое упоминание о нём датируется в летописи 1067 годом. Но шириться и развиваться Центральный район начал намного позже.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

А вот первые свидетельства об образовании административно-территориальной единицы нашли только спустя полвека. Уникальные артефакты впервые демонстрируют съёмочной группе программы «Большой город» 

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи администрации Центрального района:
Подпись Петра Мироновича Машерова в оригинале!

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

50 лет назад в Минске наблюдали рост рождаемости после долгих лет войны. Именно тогда в городе появился на свет миллионный житель. Нужно было развивать инфраструктуру – строить школы и больницы, обеспечивать людей работой. Заботу об этом возложили на созданную администрацию Центрального района.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Среди недавно найденных документов и соответствующий указ о его образовании, как и стенограмма первой сессии Центрального районного совета депутатов трудящихся. Оригиналы, которые были некогда утеряны, нашли в Национальном и Минском областном архивах.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Юрий Цаба:
Мы планируем на сегодняшний момент, чтоб их больше как-то приблизить к жителям, дать возможность ознакомиться. Планируем также, чтоб эти документы были доступны в электронной версии.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Дальше район расширялся за счёт присоединения рядом расположенных деревень. Сегодня сложно представить сельской местностью Ржавец (ныне Лебяжий). Ещё сложнее – Дрозды. Так сложилось, что название Центрального района подчёркивает географический статус. Поговаривают, он может выбиться и в лидеры по развитию жилой застройки. Курс – на Лебяжий и Новинки.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Юрий Цаба:
Центральный район имеет свой уникальный архитектурный эстетический стиль. Вместе с тем район развивается, и мы стараемся сохранить этот аутентичный стиль.

Сегодня в Центральном сосредоточено больше половины историко-культурных ценностей всей столицы. Именно сюда в первую очередь стремятся попасть туристы прямо с вокзала или гостиницы (а их здесь около 20).

Атмосферно и для самих жителей. Поэтому и стремятся сохранить традиции, которые были заложены не одним поколением минчан.

Олег Иванович управлял Центральным районом дольше всех – 19 лет. К должности приступил всего в 37. В сложное время быстро пришлось повзрослеть, ведь времени на ошибку не было. 

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Олег Попков, глава администрации Центрального района г. Минска (1990-2009 гг.):
Предприятия после развала Союза в 91-ом году – нарушились экономические связи и перестали работать очень многие. Платили минимальную зарплату, порядка 20 долларов. Талоны на основные продукты питания. Мы вынуждены были в районе Новинок нынешних – мы там «нарезали» людям огороды. На горке порядка 200 огородов было. Чтоб люди могли, хотя бы, посадить картошку.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Набережная Свислочи и парк Янки Купалы, сквер Большого, парк Победы, музей истории Великой Отечественной войны – то, что дорого сегодня его сердцу. Но какой ценой это всё завоёвывалось! Ведь поначалу район хотели вовсе убрать с карты Минска. Но история распорядилась по-другому, не без помощи местной администрации.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Теперь здесь уверены, это было оправданно. Но на пути к сохранению и развитию самостоятельности было немало препятствий. К примеру, чтоб построить новое здание Центральной администрации в своём районе (а раньше она располагалась на территории Московского) в 80-ых нужно было получить разрешение Кремля.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Проблем было немало во всех сферах. Хромало благоустройство. Сейчас мы ходим по тротуарной плитке, в Центральном она даже с национальным орнаментом. А вот в 90-ые здесь кое-как был уложен асфальт с ямами и щербинами на бортах.

Олег Попков:
Вспомните Октябрьскую площадь, которая была огорожена забором бетонным. Стройка была Дворца Республики. И там на этой стройке уже берёзы выросли, потому что стройка не велась. Где гостиница «Беларусь», ведь там был частный сектор. А чуть ниже на набережной – бисквитная полуразрушенная фабрика, которую потом снесли и разбили прекрасный сквер, и какое благоустройство сделали! А там были развалины. В центре города.

Со слов Галины Леонидовны, история Центрального района собрала в себе все страницы развития большого города. Всю жизнь прожила именно здесь. Тёплые воспоминания связаны с домом бракосочетаний. Меж тем, не многие знают, что именно здесь была расположена проектная организация, где в 50-ых трудились известные белорусские архитекторы.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
В детстве ты мог скатиться с горки на папке школьной, а сейчас прогуливаешься и видишь вот этот ландшафт невероятно красивый, который делают всё жители города, чтоб он сохранялся. Если район был ранее более такой выверенный. Польза, прочность, красота – требования, такие архитектурные известные постулаты, то сейчас очень сильно влияние каждого жителя района. И это тоже вносит свою красоту, определенный какой-то колорит.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Сама проектировала здание первой синагоги в Минске. Вместе с отцом, легендарным архитектором Леонидом Левиным участвовала в создании мемориального комплекса «Яма».

Галина Левина:
Военная тема, кажется, что она далека и уже, может, не касается современного поколения, но, тем не менее, все основные места, связанные с военной историей в период оккупации Минска, вся увековечена в районе. И послевоенный Минск – это тоже та книга, которую можно читать бесконечно.

Где в 90-ые людям давали огороды и на какую стройку в 80-ые потребовалось разрешение Кремля? История Центрального района Минска

Сегодня центр Минска без преувеличения – самый туристический уголок столицы Беларуси. В нём сумели сохранить память о наших соотечественниках и их героических поступках, подвиги которых чтят во всех странах. Весьма привлекательна культурная изюминка – Троицкое предместье. Она же и экономическая.

В древнем городе именно здесь располагалась крупнейшая торговая площадка. Сегодня за каждым домом здесь – своя уникальная история и неповторимая архитектура. Этакий музей под открытым небом. Вскоре, по задумке минчан, он станет одним из самых душевных и тихих уголков центра шумного и динамичного мегаполиса, куда захочется возвращаться вновь и вновь.

Люди в материале: Юрий Цаба, Олег Попков, Галина Левина
 
Теги: Минск
 
 
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На территории современного Центрального района много веков назад начал зарождаться Минск. Первое упоминание о нём датируется в летописи 1067 годом. Но шириться и...
 
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