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Защитник «зубров» о матче с рижским «Динамо»: поднимаешь голову – уже хоккеист противника рядом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» продолжает серию неудач. Вечером 25 октября «зубры» потерпели седьмое кряду поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На льду «Минск-Арены» команда Крэйга Вудкрофта принимала аутсайдера западной конференции – рижское «Динамо». Казалось бы, когда еще побеждать, как не в таких матчах. Но многочисленные атаки «зубров» разбивались об оборону гостей. Хорош был и вратарь рижан Александр Салак, в его активе 36 сэйвов. Собственно, «зубры» пробили его всего раз – на шестой минуте игры отличился Ковыршин. Увы, после быстрой шайбы развить успех минчане не сумели. Еще в первом периоде Дарзиньш реализовал большинство и сделал счет ничейным. А в конце второй двадцатиминутки Берзиньш забросил победную для гостей шайбу.
2:1 в пользу рижан, которые отправили минчан на последнее место в Западной конференции.
Никита Крыскин, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Здесь просто все плотнее. Поднимаешь голову – уже хоккеист противника рядом с тобой. В Экстралиге можно секундочку подумать, а здесь тебе не дают.
Следующий матч «Динамо» проведет 27 октября. На «Минск-Арене» будет гостить «Салават Юлаев».
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» продолжает серию неудач. Вечером 25 октября «зубры» потерпели седьмое кряду поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в...
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