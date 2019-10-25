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Главный тренер РЦОР-БГУ о матче с «Динамо»: обоюдно острая игра с хорошими моментами

26.10.2019 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается 26 тур «Беларусбанк – чемпионат Беларуси по футболу». Не по-осеннему горячий матч был сыгран 26 октября в Минске, где в столичном дерби РЦОР-БГУ встречался с «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер РЦОР-БГУ о матче с «Динамо»: обоюдно острая игра с хорошими моментами

Обеим командам была нужна победа. «Студенты» борются за выживание, а «бело-голубые» – за четвертое место, при определенных раскладах дающее право сыграть в Лиге Европы.

Главный тренер РЦОР-БГУ о матче с «Динамо»: обоюдно острая игра с хорошими моментами

Первый гол не заставил себя ждать: лучший бомбардир чемпионата Илья Шкурин уже на 5-й минуте открыл счет. Вскоре динамовцы благодаря стараниям Дмитрия Билонога и Филиппа Иванова вырвались вперед. Правда, долго удерживать преимущество им не удалось: уже через две минуты Илья Шкурин сделал счет равным – 2:2. Второй тайм стал не менее зрелищным. На 60 минуте Нино Галович вновь вывел «Динамо» вперед, но хозяев поля снова спас Шкурин. Реализовав пенальти на 85 минуте, он оформил хет-трик в матче.

Главный тренер РЦОР-БГУ о матче с «Динамо»: обоюдно острая игра с хорошими моментами

Итоговый счет 3:3. Оба коллектива заработали по одному баллу.

Главный тренер РЦОР-БГУ о матче с «Динамо»: обоюдно острая игра с хорошими моментами

Владимир Беляевский, главный тренер ФК РЦОР-БГУ:
Я думаю, что матч состоялся очень хороший. Обоюдно острая игра с хорошими моментами. Самое главное, что было достойно, без грубостей, все чисто. Был футбол, приятно было смотреть. Конечно, ничья… ну, я думаю, мы немножко были ближе.

Главный тренер РЦОР-БГУ о матче с «Динамо»: обоюдно острая игра с хорошими моментами

Центральный матч субботы был сыгран в Гомеле, где местный клуб принимал лидера – брестское «Динамо». Туром ранее футболисты из города над Сожем отобрали очки у действующих чемпионов БАТЭ. А вот брестчане покидают Гомель со щитом – победа 2:1.

Люди в материале: Владимир Беляевский
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается 26 тур «Беларусбанк – чемпионат Беларуси по футболу». Не по-осеннему горячий матч был сыгран 26 октября в Минске, где в столичном...
 
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