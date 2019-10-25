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В Москве +9, в Киеве +15. Погода в Европе на неделю с 28 октября по 3 ноября

26.10.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают дождливую погоду и + 11. На три градуса теплее в Вене, правда без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +9, в Киеве +15. Погода в Европе на неделю с 28 октября по 3 ноября

+23 и облачно с прояснениями в Мадриде. Тепло и сухо на неделе будет в Риме

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Афинах ожидается +25. Та же картина в Софии, но с поправкой на три градуса.

В Москве +9, в Киеве +15. Погода в Европе на неделю с 28 октября по 3 ноября

В Анкаре будет +20 и без осадков. В Прибалтике прогнозируют +9 и дожди. В Варшаве ожидается +11. На 4 пункта теплее в Киеве. В Москве будет пасмурно и +9.

В Москве +9, в Киеве +15. Погода в Европе на неделю с 28 октября по 3 ноября

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В Париже синоптики обещают дождливую погоду и + 11. На три градуса теплее в Вене, правда без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».  +23 и облачно с...
 
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