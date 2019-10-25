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Если пойдёт снег, весна будет поздняя. Народные приметы на неделю с 28 октября по 3 ноября

26.10.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

28 октября – Ефимий Осенний. Красновато-расплывчатые круги у луны – к снегу и ветру. А облако над восходящим солнцем предвещает ненастье.

31 октября – Луков день. Если снег не выпадет, холодов можно не опасаться.

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

1 ноября – Иванов день. Ещё его называли проводами осени. Если пойдёт снег, весна будет поздняя и холодная.

Если пойдёт снег, весна будет поздняя. Народные приметы на неделю с 28 октября по 3 ноября

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28 октября – Ефимий Осенний. Красновато-расплывчатые круги у луны – к снегу и ветру. А облако над восходящим солнцем предвещает ненастье. 31 октября – Луков день....
 
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