Если пойдёт снег, весна будет поздняя. Народные приметы на неделю с 28 октября по 3 ноября

Источник материала: СТВ

28 октября – Ефимий Осенний. Красновато-расплывчатые круги у луны – к снегу и ветру. А облако над восходящим солнцем предвещает ненастье.

31 октября – Луков день. Если снег не выпадет, холодов можно не опасаться.

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

1 ноября – Иванов день. Ещё его называли проводами осени. Если пойдёт снег, весна будет поздняя и холодная.



