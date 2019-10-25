|
Если пойдёт снег, весна будет поздняя. Народные приметы на неделю с 28 октября по 3 ноября
Источник материала: СТВ
28 октября – Ефимий Осенний. Красновато-расплывчатые круги у луны – к снегу и ветру. А облако над восходящим солнцем предвещает ненастье.
31 октября – Луков день. Если снег не выпадет, холодов можно не опасаться.
1 ноября – Иванов день. Ещё его называли проводами осени. Если пойдёт снег, весна будет поздняя и холодная.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 октября – Ефимий Осенний. Красновато-расплывчатые круги у луны – к снегу и ветру. А облако над восходящим солнцем предвещает ненастье. 31 октября – Луков день....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)