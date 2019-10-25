На кемпере по Европе (часть третья). Братья-сербы, обыск на границе с Румынией и возвращение домой

Источник материала: Tut.by

В финальной части путешествия по Балканам белорусские туристы проехали на кемпере через Северную Македонию, Сербию, Румынию, Украину и вернулись домой. Время подводить итоги и дать несколько советов тем, кто соберется в подобное путешествие.





Напомним, что трое белорусских ребят — Саша, Антон и Виктор — решили объехать максимум стран за минимум времени и с ограниченным бюджетом. Второй отрезок маршрута прошел через Боснию и Герцеговину, Черногорию, Албанию и Косово.

Северная Македония. Потрясающий каньон и дешевое топливо

— Границу с Северной Македонией пересекли без проблем. Как обычно, перед тем, как куда-то двигаться, почитали интернет и порасспрашивали местных. После наведения справок и рекогносцировки местности поехали в каньон Матка. Это одно из самых известных и популярных у туристов мест в Северной Македонии. По масштабу, конечно, не сравнится с Гранд Каньоном в США, но красота — необыкновенная.



По каньону можно сплавиться на каяках или пройти вдоль берегов пешком по специальным тропам

Есть несколько вариантов рассмотреть изумительные виды каньона — например, проплыть маршрут на лодках или каяках. Пешком — тоже вариант. Вдоль каньона проложены туристические тропы. Ребята выбрали второй вариант. Протопали около 6 км вдоль каньона, но так и не нашли спуска к воде. Пришлось возвращаться обратно.

Посмотреть на каньон приезжает много местных, хотя и иностранные туристы не обделяют вниманием это место. Инфраструктура хорошая. Есть и кемперные стоянки, и рестораны. Еще одна достопримечательность каньона — многочисленные пещеры.





— После каньона мы поехали в город Скопье. Это столица Северной Македонии. Там нам запомнился навязчивый сервис по мойке окон. Местные ребятишки настойчиво протирали стекла в нашем авто, а потом не менее настойчиво просили денег. Даже, можно сказать, требовали. Но наличной мелочи у нас, как назло, уже не осталось.





— В Скопье мы попали на благотворительный праздник с концертом. Кругом стояли палатки, продавали вино и рыбу, народ приветливый, веселый, поют песни. Душевно так было, понравилось. Система такая — сначала отдельно покупаешь специальные жетоны, а потом уже ими можно рассчитываться в палатках на самом празднике.





Здесь мы встретили парня из Венесуэллы, который тоже путешествует по всей Европе и уже добрался до Балкан. Он регулярно отправляет деньги своим родителям на родину. А в путешествии зарабатывает тем, что делает фенечки. Я у него купил, хотя до этого никогда фенечки не носил. Но теперь в память о нашей встрече не снимаю. Приглашали его в Беларусь, но когда он узнал, что у нас холодно, как-то не проявил энтузиазма. Уже по приезду домой узнали, что этот парень все же добрался до Москвы

Город Скопье примечателен не только архитектурой, но и огромным количеством бронзовых скульптур на самую разнообразную тематику. Их там сотни. Львы, ныряльщицы, какие-то исторические личности.









































— Нам повезло. Мы все — не только автомобилисты, но и любители мотоциклов. И как раз в это время в крепости в центре города проходил мотофестиваль кастом-байков. Интересно, что мотоциклисты были очень стильно одеты — белые рубашки, брюки, черные жилетки. Никакой тебе кожи и цепей. Отметили, что в Македонии было самое дешевое топливо, лишь немногим дороже, чем в Беларуси.

Белорусы и сербы — братья!





Дальше путешественники двинулись в Сербию. На границе подобрали двух сербов. Ребята ехали с каких-то местных соревнований по футболу, и у них сломался автобус. В итоге пришлось добираться автостопом. Белорусы проехали с ними около сотни километров, даже свернули немного в сторону, чтобы завезти их в нужное место.

— Когда мы ехали, они начали обзванивать своих знакомых и рассказывать, что их подвозят братья-белорусы. И через слово — братья, братья. Заехали к ним в их городок, они начали таскать нас по своим домам, друзьям, угощать сливовицей и фруктами. Уговаривали остаться у них хотя бы на день. Но мы чувствовали, что одним днем здесь явно не обойдется. Пришлось сказать, что у нас жесткий график и нужно ехать. Когда уезжали от них, было ощущение, что мы пробыли с ними как минимум несколько недель. Очень душевные и славные ребята. Такие встречи и знакомства очень сильно воодушевляют и укрепляют веру в то, что хороших людей на этой планете все равно больше.



С двумя сербскими ребятами белорусы расставались друзьями

Общались ребята с сербами на какой-то смеси польского и русского. Английский сербские братья плоховато знали. Но языковой барьер не может помешать душевному общению хороших людей.

Одно из самых популярных туристических мест в Сербии — курорт Нишка Баня. Эта здравница известна еще со времен римского императора Константина. Там находится пять источников — с теплой водой (до 37 градусов) и холодной (17 градусов). Полезные свойства воды объясняются повышенным содержанием газа радона. Особенно хорошо вода лечит проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом.





— В Няшке Бане прямо по городу протекает канал, там сидят люди, свесив ноги в целебные воды, и пьют вино. Мы зашли на территорию какой-то лечебницы, отдали по пять евро с человека и на два часа погрузились в бассейн с целебной водой. Вода очень соленая, лежишь на поверхности, как в Мертвом море.



В картинной галерее в Белграде полюбовались на очень необычные произведения

В Белграде, столице Сербии, парни посетили картинную галерею и в небольшом местном ресторанчике попробовали настоящую сербскую плескавицу — рубленную котлету из мяса.



Подают плескавицу незатейливо, но это очень вкусно

— Белград считается мировой столицей европейской клубной жизни, так что Антон решил остаться на ночь, чтобы устроить вояж по заведениям. Открываются они в полночь. Мы с Виктором остались в машине, а Антон ушел в поисках приключений. Вернулся только утром. Уставший, но довольный. Клубы самые разные, можно выбрать по жанрам музыки, много где играют «вживую», обстановка тусовочная, веселая.

По дороге в Румынию туристы остановились в придорожной кафешке. Рядом с ними припарковался военный грузовик, из которого вышли трое одетых в форму парней.





— Перебросились с ними парой слов — их привлекла наша тоже почти военная раскраска автомбиля. Вместе с нами военные зашли внутрь, выпили по бокалу пива. Водитель тоже. А потом вернулись в грузовик и уехали. Наверное, так можно. Познакомились с хозяйкой кафешки, она хорошо разговаривала на русском. Добродушная сербка рассказала, что дочка нее учится в Краснодаре.

Противоречивая Румыния и близкая родина

— Граница Сербия-Румыния нас встретила не особо приветливо. Сербские таможеники заставили вытащить все вещи, проверяли тщательно каждую мелочь. Спросили даже, сколько алкоголя везем. Румыния же в Евросоюзе, и туда нельзя больше литра ввозить на человека. Мы им говорим — вы ж сербы, вам какая разница? Нас румыны еще проверят.

— Как мы поняли, скорее всего они искали наркотики. Понятное дело, что у нас их не было. Зато таможенники увидели маленький топорик, который мне подарили друзья перед поездкой и я взял его с собой на всякий случай. Таможенник отшвырнул его ногой в сторону, мол, нельзя. Я начал ругаться — покажите документы, что топорик нельзя через границу везти. Таможеник махнул рукой — проезжайте. А уже на румынской границе нас не обыскивали, просто пропустили и все.



В Румынии очень много овец

Что делать в Румынии? Конечно, посетить замок Цепеша. Но он пролегал слишком далеко от маршрута наших путешественников, так что пришлось отказаться от идеи. Как признались ребята, в путешествии наступил уже тот переломный момент, когда просто хочется поскорее попасть домой.



Это памятник королю Матьяшу из Трансильвании, при котором средневековое Венгерское королевство достигло наибольшего развития

— В Румынии мы остановились на ночевку в Клуж-Напока, это второй по величине город в стране. Еще на подъезде обратили внимание на то, что над городом постоянно садятся и взлетают самолеты, причем летят непривычно низко. Оказывается, в местный аэропорт прилетают рейсы даже из Парижа и Лондона.

Город очень красивый, молодежный. Много колоритных кафешек, пивоварен. Ребята признают, что румынский Клуж-Напока оказался даже круче Львова. Но путешественники уже были в таком состоянии, что красоты не замечали. Столько впечатлений уже отложилось в голове, что для новых просто не было ни места, ни сил. Просто очередной красивый город.

Из Румынии поехали в Украину, и на приграничной территории уже Украины заметили, что много говорят на румынском. Даже дорожные знаки дублировались по-румынски. Остановились путешественники недалеко от Мукачево — это второй по размерам город в Закарпатской области. Место славится своими курортами — горнолыжными и лечебными.

— Дальше через Львов направились в Беларусь. Украинскую западную столицу проехали транзитом. Не было сил оставаться в этом прекрасном городе, да и были уже много раз. Когда приехали в Брест, я пригласил ребят остаться у меня, но они категорически отказались и заночевали в кемпере у меня во дворе. А наутро я вышел к ним, мы приготовили завтрак в машине, как делали это на протяжении двадцати дней…

Советы путешественников

Что еще сказать? Кемпер — отличная штука, но нужно понимать, что в нем нет туалета и душа. Тем не менее, гигиенические процедуры у нас были каждый день. Море, пляжи, заправки. Да, это легкий дискомфорт для кого-то. А для кого-то — нормально. Но экономия на отелях просто невероятная. Просто попробуйте прибавить к бюджету поездки еще минимум 500−600 евро. Плюс приготовление еды. Завтраки, ужины были большей частью в машине. Это еще минус как минимум 20 евро в день на человека. А так мы на самое необходимое потратили по 700 евро. Правда, дополнительно на 150 евро я купил сувениров — магнитики и прочая мелочь.

В принципе, на всем маршруте были места, оборудованные для кемперов. Там можно подключиться к воде и электричеству. Но у нас острой необходимости в этом не было, тем более наш кемпер — это самый начальный уровень. Плита, раковина и спальные места. Всем этим можно пользоваться и вне кемперных стоянок.

Мы не употребляли крепкий алкоголь — есть шанс встрять в непредвиденные приключения, — улыбается Саша. — Пили только местное вино. Еда — тоже только аутентичная. Все места для еды спрашивали у местных, а не у всяких «трипэдвизоров». Интернет тебе выдаст ресторан, где питаются туристы. А мы искали именно местный колорит.





Поеду ли я второй раз в такое путешествие? Однозначно да. Осталось придумать не менее интересный маршрут.