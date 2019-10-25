Фотофакт: в Слуцке открылась ещё одна точка общепита

Источник материала: Слуцк Город





На улице Ивановского в микрорайоне «Чехова» сегодня начало работу новое take-away кафе «Хочу пиццу» - детище предпринимателей из известной многим точки «Хочу суши».

Как рассказали «открыватели» кафе, они решили сделать акцент на качественный сервис доставки, хорошую кухню и доступные цены. Так, цены на мини-пиццы стартуют всего от 5-6 рублей, самые крупноразмерные позиции (40 см) в меню достигают в цене 17-18 рублей.

Шеф-поваром заведения выступает всё тот же Роман Зубков, работавший шефом в минском ресторане «Spoon».

Приём заказов будет осуществляться ежедневно до 22:00, доставка - до 23:00.























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