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Фотофакт: в Слуцке открылась ещё одна точка общепита
26.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На улице Ивановского в микрорайоне «Чехова» сегодня начало работу новое take-away кафе «Хочу пиццу» - детище предпринимателей из известной многим точки «Хочу суши».
Как рассказали «открыватели» кафе, они решили сделать акцент на качественный сервис доставки, хорошую кухню и доступные цены. Так, цены на мини-пиццы стартуют всего от 5-6 рублей, самые крупноразмерные позиции (40 см) в меню достигают в цене 17-18 рублей.
Шеф-поваром заведения выступает всё тот же Роман Зубков, работавший шефом в минском ресторане «Spoon».
Приём заказов будет осуществляться ежедневно до 22:00, доставка - до 23:00.
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На улице Ивановского в микрорайоне «Чехова» сегодня начало работу новое take-away кафе «Хочу пиццу» - детище предпринимателей из известной многим точки «Хочу суши».
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