В Слуцке прошёл фестиваль близнецов. Фото

Источник материала: Слуцк Город





Столько похожих лиц сцена Слуцкого городского дома культуры, пожалуй, видела впервые. В городском фестивале-конкурсе «Созвездие близнецов» приняли участие семь пар детей.

Поддержать ребят пришли не только их родные и близкие, но и другие маленькие близнецы Слуцка. Многие из них — участники фестиваля прошлых лет.

Самые старшие на нынешнем конкурсе — Илья и Роман Радюкевичи. Братьям по 11 лет. Ребята не только очень похожи внешне, но и имеют общие увлечения: играют на аккордеоне и любят готовить. Коронные блюда — фирменные омлеты и бургеры.





А семилетние Лиза и Алиса Хроменковы — большие любители животных. Дома у девочек целых пять питомцев: хомяк, собака и три кота.





Первоклассницы Варвара и Алиса Курдюк, несмотря на юный возраст, очень продвинутые девочки. Их любимое занятие — вместе штудировать YouTube и искать там интересные видеоролики.





Марья и Арина Рован — самые маленькие участницы фестиваля. Им всего по 4 года. Девочки увлекаются рисованием, мечтают поскорее вырасти, чтобы наконец пойти в школу.





Майе и Ульяне Летченя по 5 лет. Сестры обожают кулинарить. Любимое блюдо, которое они всегда готовят вместе, — пицца. Кулинарный шедевр от близняшек обожает вся семья.





Первоклассницы Анна и Анастасия Михалевич очень дружны, несмотря на разные характеры. У девочек активная жизнь: Аня любит петь и занимается в музыкальной школе по классу фортепиано, а Настя увлекается гимнастикой и рисованием.





Владислав и Вадим Куприянчики ходят в третий класс. Владик и Вадик занимаются гандболом и плаванием. Ребята признаются: их частенько путают не только друзья и знакомые, но и родные. Например, бабушка. Не только потому, что мальчишки выглядят одинаково — у них и имена похожие.





Ребята проявили таланты в четырех конкурсах. Во время приветствия близнецы рассказали о буднях, увлечениях и мечтах. В «Параде талантов» продемонстрировали творческие способности, а в дефиле — костюмы, созданные своими руками из подручных материалов. Во время конкурса «Вопрос — ответ» близнецам предлагали одинаковые вопросы, на которые каждый из ребят отвечал по-своему, не подслушивая ответы брата или сестры.





По итогам всех конкурсов самыми похожими признали Лизу и Алису Хроменковых. Впрочем, без награды не ушел никто из близнецов — и зрителям, и участникам вручили сладости и подарки.

— В нынешнем году у нас в районе родились девять двоен и одна тройня. Так что мы убеждены: фестиваль близнецов на Случчине станет традиционным, — отметила глава жюри, председатель Слуцкого районного Совета депутатов Наталья Овсянникова, мама дочек-близняшек.



