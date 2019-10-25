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Горки помешали “Андердогу” попасть в лидеры чемпионата
26.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня на городском стадионе футбольный клуб “Горки” уступил “Андердогу” (Чисть) со счетом 1:2.
Вырвав победу в тяжелейшем матче против горецкой команды, “Андердог” потерял шанс на попадание в тройку и досрочно занимает 4 место в таблице за три тура до завершения чемпионата.
Голы: 0:1 — Кротов (Метлицкий, 15′), 1:1 – Борсуков (22′), 1:2 – Белевич (Кротов, 86′).
Турнирная таблица после 27 тура выглядит следующим образом:
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Сегодня на городском стадионе футбольный клуб “Горки” уступил “Андердогу” (Чисть) со счетом 1:2. Вырвав победу в тяжелейшем матче против горецкой команды,...
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