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В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

26.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в Горках стартовала спартакиада Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В программе соревнований, которые проходят на базе академического спорткомплекса, — волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, дартс, перетягивание каната.

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

Участников спартакиады поприветствовали председатель республиканского комитета профсоюза работников АПК Николай Лабушев и первый проректор БГСХА Андрей Колмыков.

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня в Горках стартовала спартакиада Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В программе соревнований, которые проходят на базе академического...
 
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