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В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия
26.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках стартовала спартакиада Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В программе соревнований, которые проходят на базе академического спорткомплекса, — волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, дартс, перетягивание каната.
Участников спартакиады поприветствовали председатель республиканского комитета профсоюза работников АПК Николай Лабушев и первый проректор БГСХА Андрей Колмыков.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Горках стартовала спартакиада Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В программе соревнований, которые проходят на базе академического...
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