Расписание движения электричек незначительно изменится с 27 октября

Источник материала: Фаниполь Online

В связи с переходом в ночь с 26 на 27 октября в соседних странах на «зимнее» время Белорусская железная дорога совместно с железнодорожными администрациями Украины, Литвы, Латвии и Польши провела корректировку расписания движения международных поездов.

После перехода на «зимнее» время изменится время отправления и прибытия некоторых поездов международного сообщения. Кроме того, в связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по территории Беларуси.

С новым расписанием пригородных электропоездов Вы можете ознакомиться на странице fanipol.net/info/transport/prigorod/