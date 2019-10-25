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Расписание движения электричек незначительно изменится с 27 октября

26.10.2019 — Разное | Фаниполь Online  
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Источник материала: Фаниполь Online

В связи с переходом в ночь с 26 на 27 октября в соседних странах на «зимнее» время Белорусская железная дорога совместно с железнодорожными администрациями Украины, Литвы, Латвии и Польши провела корректировку расписания движения международных поездов.

После перехода на «зимнее» время изменится время отправления и прибытия некоторых поездов международного сообщения. Кроме того, в связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по территории Беларуси.

С новым расписанием пригородных электропоездов Вы можете ознакомиться на странице fanipol.net/info/transport/prigorod/

 
 
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С 27 октября 2019 года меняется расписание движения поездов с учетом перехода Украины и стран ЕС на зимнее время.
 
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