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Расписание движения электричек незначительно изменится с 27 октября
26.10.2019 — Разное | Фаниполь Online
Источник материала: Фаниполь Online
В связи с переходом в ночь с 26 на 27 октября в соседних странах на «зимнее» время Белорусская железная дорога совместно с железнодорожными администрациями Украины, Литвы, Латвии и Польши провела корректировку расписания движения международных поездов.
После перехода на «зимнее» время изменится время отправления и прибытия некоторых поездов международного сообщения. Кроме того, в связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по территории Беларуси.
С новым расписанием пригородных электропоездов Вы можете ознакомиться на странице
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С 27 октября 2019 года меняется расписание движения поездов с учетом перехода Украины и стран ЕС на зимнее время.
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