Представительница Беларуси стала четвертой на международном конкурсе красоты «Мисс Земля — 2019»

Источник материала: Вороновская газета





Представительница Беларуси Алиса Маненок стала четвертой на международном конкурсе красоты «Мисс Земля — 2019», сообщается на странице конкурса в Twitter.

Победительницей конкурса стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Второе место и титул «Мисс Воздух» завоевала американка Эмани Дэвис. Третье место и титул «Мисс Вода» — у представительницы Чехии Клары Ваврушковой. Белорусская красавица удостоена титула «Мисс Огонь».

Финал XIX Международного конкурса красоты состоялся в столице Филиппин — Маниле. За корону боролись девушки из 85 стран. Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН и направлен на привлечение внимания к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы.

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