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Представительница Беларуси стала четвертой на международном конкурсе красоты «Мисс Земля — 2019»

26.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Представительница Беларуси стала четвертой на международном конкурсе красоты «Мисс Земля — 2019»

Представительница Беларуси Алиса Маненок стала четвертой на международном конкурсе красоты «Мисс Земля — 2019», сообщается на странице конкурса в Twitter.

Победительницей конкурса стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Второе место и титул «Мисс Воздух» завоевала американка Эмани Дэвис. Третье место и титул «Мисс Вода» — у представительницы Чехии Клары Ваврушковой. Белорусская красавица удостоена титула «Мисс Огонь».

Финал XIX Международного конкурса красоты состоялся в столице Филиппин — Маниле. За корону боролись девушки из 85 стран. Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН и направлен на привлечение внимания к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы.

https://www.belta.by/

 
 
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Представительница Беларуси Алиса Маненок стала четвертой на международном конкурсе красоты «Мисс Земля — 2019», сообщается на странице конкурса в Twitter....
 
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