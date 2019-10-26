Источник материала: Soligorsk News



Изостудия для взрослых и юношества Дворца культуры г. Солигорска отметило 50-летие. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

“Талантов россыпь – гениев полет” – под таким названием 18 октября во Дворце культуры прошел юбилейный праздничный вечер, посвященный 50-летию студии изобразительного искусства для взрослых и юношества.

Студия распахнула свои двери для творческой молодежи и юношества в 1969 году. Занятия в коллективе проводятся по рисунку, живописи и скульптуре, учитываются интересы и уровень подготовленности участников. За 50 лет более 780 человек стали ближе к искусству благодаря студии изобразительного искусства и ее бессменному руководителю Евгению Смунёву.













Художественным творчеством Евгений Романович начал заниматься в студии изобразительного искусства в Доме пионеров в Витебске. Он закончил Витебское художественно-графическое училище. После окончания училища Евгений Романович служил в армии в Латвии, в радиотехнических войсках ПВО. После службы в армии работал в рекламном бюро Центрального парка культуры и отдыха г. Витебска. В 1964 году Евгений Романович поступил в Московский государственный полиграфический институт на художественный факультет. 31 декабря 1966 года Евгений Романович за своей семьей приезжает в Солигорск. 4 года работает в Солигорском кинотеатре, занимается созданием кинорекламы и оформлением городских праздников. Потом еще 2 года работы на 3-ем калийном комбинате.

























Много учеников студии приехало поздравить Евгения Смунёва лично. Это люди разных возрастов и городов. Один из них приехал из Санкт-Петербурга.













Были и цветы, и подарки, но не только для руководителя студии. За весомый личный вклад в развитие национальной культуры, популяризацию изобразительного искусства района и в связи с 50-летним юбилеем студии изобразительного искусства для взрослых и юношества государственного учреждения «Дворец культуры г.Солигорска» были вручены Благодарственные письма Управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета.



Также получили благодарности те, кто принял участие в выставке, которая разместилась в зимнем саду Дворца культуры.



После торжественной части была открыта выставка, посвященная юбилею студии.

Фоторепортаж подготовила Ксения МОЛЧАНОВА.