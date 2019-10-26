ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кибератаки по всем фронтам. Как обезвредить виртуального преступника?

27.10.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Информационные технологии все больше и больше вторгаются в нашу жизнь, проникая во все процессы и сферы жизнедеятельности человека. Большинство из нас являются активными интернет-пользователями, а безналичные платежи стали одним из наиболее удобных способов оплаты товаров и услуг. Именно человек является слабым звеном в цепи безопасности. В большинство случаев его беспечность и неосмотрительность становятся причинами компьютерных инцидентов.

Кибератаки по всем фронтам. Как обезвредить виртуального преступника?

За 8 месяцев текущего года на территории Гродненской области зарегистрировано 548 преступлений в сфере высоких технологий (+ 373 преступления к уровню прошлого года или 213,1%). Раскрываемость составила 31,6% при среднереспубликанском показателе 31,5%.

За совершение компьютерных преступлений к ответственности привлечено 127 лиц, из которых 4 несовершеннолетних, 36 женщин. Материальный ущерб по раскрытым преступлениям превысил 80 тысяч рублей.

По состоянию на 20 октября текущего года на территории Кореличского района возбуждено 11 уголовных дел в сфере высоких технологий.

Вот только несколько самых свежих фактов, произошедших на территории района.

Хищение неизвестным с банковской карты кореличчанки 77 рублей, взлом и размещение материалов порнографического характера на странице кореличской девятиклассницы. В первом случае возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РБ («Хищение путем использования компьютерной техники»), во втором – по ст. 350 УК РБ («Модификация компьютерной информации»).

Не так давно по всей республике прошла волна компьютерного саботажа. Затронула она и Кореличский район, в результате чего одна государственная организация и индивидуальный предприниматель пострадали от действий киберпреступников.

Также к преступлениям против информационной безопасности можно отнести несанкционированный доступ и неправомерное завладение компьютерной информацией, оскорбление и клевету. За все эти преступления в законодательстве Республики Беларусь предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная.

Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помните о следующих правилах информационной безопасности:

⚠ – используйте сложные пароли, в которых будут одновременно цифры, прописные буквы, знаки пунктуации. «12345678» – плохой пароль, который легко подобрать;

⚠ – не оставляйте логин и пароль в общедоступных местах, к примеру, не приклеивайте стикер с данными на монитор компьютера;

⚠ – не реагируйте на электронные письма от неизвестного отправителя: скорее всего это спам или мошенники. Не открывайте подозрительные вложения к письмам;

⚠ – при использовании приложений, соцсетей и мессенджеров не размещайте персональную информацию о себе в открытом доступе, не отвечайте на обидные выражения и агрессию. Устанавливайте приложения только из PlayMarket, AppStore или других проверенных источников;

⚠ – чтобы защитить данные банковской карточки, не храните пин-код вместе с карточкой, не сообщайте CVV-код и не отправляйте его фото, оформите отдельную карту для онлайн-покупок и не храните на ней крупные суммы.

К сожалению, дать рекомендации о поведении в каждой конкретной ситуации нельзя, однако в любом случае не стоит терять бдительность и быть предельно внимательными.

Дмитрий СКВОРЧИНСКИЙ,
первый заместитель начальника Кореличского РОВД

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информационные технологии все больше и больше вторгаются в нашу жизнь, проникая во все процессы и сферы жизнедеятельности человека. Большинство из
 
Новости дня
Новости разные
 
В Горках проходит спартакиада Минсельхозпрода – Фоторепортаж с открытия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Чырвоны прамень
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика