Кибератаки по всем фронтам. Как обезвредить виртуального преступника?

Источник материала: Полымя

Информационные технологии все больше и больше вторгаются в нашу жизнь, проникая во все процессы и сферы жизнедеятельности человека. Большинство из нас являются активными интернет-пользователями, а безналичные платежи стали одним из наиболее удобных способов оплаты товаров и услуг. Именно человек является слабым звеном в цепи безопасности. В большинство случаев его беспечность и неосмотрительность становятся причинами компьютерных инцидентов.





За 8 месяцев текущего года на территории Гродненской области зарегистрировано 548 преступлений в сфере высоких технологий (+ 373 преступления к уровню прошлого года или 213,1%). Раскрываемость составила 31,6% при среднереспубликанском показателе 31,5%.

За совершение компьютерных преступлений к ответственности привлечено 127 лиц, из которых 4 несовершеннолетних, 36 женщин. Материальный ущерб по раскрытым преступлениям превысил 80 тысяч рублей.

По состоянию на 20 октября текущего года на территории Кореличского района возбуждено 11 уголовных дел в сфере высоких технологий.

Вот только несколько самых свежих фактов, произошедших на территории района.

Хищение неизвестным с банковской карты кореличчанки 77 рублей, взлом и размещение материалов порнографического характера на странице кореличской девятиклассницы. В первом случае возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РБ («Хищение путем использования компьютерной техники»), во втором – по ст. 350 УК РБ («Модификация компьютерной информации»).

Не так давно по всей республике прошла волна компьютерного саботажа. Затронула она и Кореличский район, в результате чего одна государственная организация и индивидуальный предприниматель пострадали от действий киберпреступников.

Также к преступлениям против информационной безопасности можно отнести несанкционированный доступ и неправомерное завладение компьютерной информацией, оскорбление и клевету. За все эти преступления в законодательстве Республики Беларусь предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная.

Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помните о следующих правилах информационной безопасности:

⚠ – используйте сложные пароли, в которых будут одновременно цифры, прописные буквы, знаки пунктуации. «12345678» – плохой пароль, который легко подобрать;

⚠ – не оставляйте логин и пароль в общедоступных местах, к примеру, не приклеивайте стикер с данными на монитор компьютера;

⚠ – не реагируйте на электронные письма от неизвестного отправителя: скорее всего это спам или мошенники. Не открывайте подозрительные вложения к письмам;

⚠ – при использовании приложений, соцсетей и мессенджеров не размещайте персональную информацию о себе в открытом доступе, не отвечайте на обидные выражения и агрессию. Устанавливайте приложения только из PlayMarket, AppStore или других проверенных источников;

⚠ – чтобы защитить данные банковской карточки, не храните пин-код вместе с карточкой, не сообщайте CVV-код и не отправляйте его фото, оформите отдельную карту для онлайн-покупок и не храните на ней крупные суммы.

К сожалению, дать рекомендации о поведении в каждой конкретной ситуации нельзя, однако в любом случае не стоит терять бдительность и быть предельно внимательными.

Дмитрий СКВОРЧИНСКИЙ,

первый заместитель начальника Кореличского РОВД