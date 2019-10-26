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Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!

27.10.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!

Поздравляем с профессиональным праздником!
Это праздник водителей автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей, кондукторов, ремонтных рабочих и диспетчеров, инженеров и руководителей транспортных и дорожных предприятий — всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг, кто при любой погоде — и в зной, и в холод — обеспечивает безопасность на дорогах.
Желаем безаварийной работы, безопасных и удобных дорог, взаимопонимания и взаимовыручки.
Счастья и благополучия, успехов в трудовой деятельности.

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,
А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.

 
 
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Поздравляем с профессиональным праздником! Это праздник водителей автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей, кондукторов, ремонтных рабочих...
 
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