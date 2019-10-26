Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!

Источник материала: Чырвоны прамень





Поздравляем с профессиональным праздником!

Это праздник водителей автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей, кондукторов, ремонтных рабочих и диспетчеров, инженеров и руководителей транспортных и дорожных предприятий — всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг, кто при любой погоде — и в зной, и в холод — обеспечивает безопасность на дорогах.

Желаем безаварийной работы, безопасных и удобных дорог, взаимопонимания и взаимовыручки.

Счастья и благополучия, успехов в трудовой деятельности.

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.