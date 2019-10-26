ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На взаимовыгодное сотрудничество

27.10.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

У Беларуси и Кубы есть четкая политическая воля продолжать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с Президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом.
«А сегодня уже на высшем уровне мы обсудили весь комплекс вопросов нашей двусторонней повестки дня и выработали соответствующие решения на перспективу. Эта встреча подтвердила: у наших стран есть четкая политическая воля продолжать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, претворять в жизнь новые совместные проекты на благо народов», — заявил Александр Лукашенко.
На переговорах в открытом ключе была обсуждена ситуация в мире и регионах. Стороны подтвердили, что государства разделяют подходы друг друга по ключевым вопросам глобальной повестки дня.

На взаимовыгодное сотрудничество

«Куба была и остается для нас стратегическим партнером в Латинской Америке и Карибском бассейне. Общность принципов внешней политики Минска и Гаваны, таких как равноправие, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, неприятие силовых методов решения разногласий, позволяют нам конструктивно взаимодействовать на международных площадках», — отметил белорусский лидер.
Особое внимание было уделено торгово-экономическим вопросам, проанализирована реализация совместных проектов и намечены перспективные направления сотрудничества.
Александр Лукашенко акцентировал внимание, что за последние годы были проработаны новые интересные для обеих сторон проекты. Это, например, установка на Кубе станочного оборудования белорусского производства. Высокий интерес также представляют поставки на Кубу и создание там совместного производства бытовой техники, разработанной в Беларуси.
В свою очередь Беларусь использует передовую и известную во всем мире продукцию биофармацевтической отрасли Кубы. Обсуждается возможность расширения номенклатуры поставляемых кубинских лекарственных средств, передачи технологий для их производства на белорусских мощностях.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Беларуси и Кубы есть четкая политическая воля продолжать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
 
Новости дня
Новости разные
 
Изостудия для взрослых и юношества Дворца культуры г. Солигорска отметило 50-летие.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Чырвоны прамень
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика