На взаимовыгодное сотрудничество

Источник материала: Чырвоны прамень

У Беларуси и Кубы есть четкая политическая воля продолжать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с Президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом.

«А сегодня уже на высшем уровне мы обсудили весь комплекс вопросов нашей двусторонней повестки дня и выработали соответствующие решения на перспективу. Эта встреча подтвердила: у наших стран есть четкая политическая воля продолжать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, претворять в жизнь новые совместные проекты на благо народов», — заявил Александр Лукашенко.

На переговорах в открытом ключе была обсуждена ситуация в мире и регионах. Стороны подтвердили, что государства разделяют подходы друг друга по ключевым вопросам глобальной повестки дня.





«Куба была и остается для нас стратегическим партнером в Латинской Америке и Карибском бассейне. Общность принципов внешней политики Минска и Гаваны, таких как равноправие, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, неприятие силовых методов решения разногласий, позволяют нам конструктивно взаимодействовать на международных площадках», — отметил белорусский лидер.

Особое внимание было уделено торгово-экономическим вопросам, проанализирована реализация совместных проектов и намечены перспективные направления сотрудничества.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что за последние годы были проработаны новые интересные для обеих сторон проекты. Это, например, установка на Кубе станочного оборудования белорусского производства. Высокий интерес также представляют поставки на Кубу и создание там совместного производства бытовой техники, разработанной в Беларуси.

В свою очередь Беларусь использует передовую и известную во всем мире продукцию биофармацевтической отрасли Кубы. Обсуждается возможность расширения номенклатуры поставляемых кубинских лекарственных средств, передачи технологий для их производства на белорусских мощностях.