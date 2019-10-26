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С дыркой в полу вместо душа: как выглядят самые дешевые «двушки» Минска до 45 тысяч долларов

27.10.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя цена двухкомнатных квартир на вторичном рынке жилья, если ориентироваться по летним ценам, — 57 тысяч долларов, по 1200 за квадратный метр. Это если квартира стандартных потребительских качеств. Но есть квартиры, далекие от стандартных качеств: без ремонта, малометражные, с проходными комнатами и крошечными кухнями. Такое жилье — самое бюджетное. Правда, тут надо понимать, что к цене такой квартиры надо накинуть 5−10 тысяч долларов на ремонт. REALTY.TUT.BY изучил предложения на вторичном рынке жилья и выбрал самые дешевые двухкомнатные квартиры. Цены и фото — в материале.

Железнодорожная, 120

Квартира площадью 30 квадратных метров находится на первом этаже кирпичной трехэтажки 1960 года постройки. Продается за 39 тысяч долларов в эквиваленте, по 1309 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Асаналиева, 11/1

Квартира площадью 35 квадратных метров расположена в кирпичном двухэтажном доме 1962 года постройки. Площадь кухни — 4,7 метра. Санузел совмещенный, вместо душа — дырка в полу, придется мыться над унитазом. Балкона нет. Продается за 42 тысячи долларов в эквиваленте, по 1200 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Либкнехта, 101

Площадь квартиры — 30,5 квадратного метра. Расположена на втором этаже кирпичной двухэтажки 1961 года постройки. В 2015 году в доме был сделан капремонт. Продается квартира за 42,3 тысячи долларов в эквиваленте, по 1387 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ангарская, 5/2

Квартира площадью 40 квадратных метров находится на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. В ней совмещенный санузел, балкона нет. Продается жилье за 43 тысячи долларов в эквиваленте, по 1080 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ландера, 2

Квартира площадью 39 квадратных метров находится на четвертом этаже панельного дома 1973 года постройки. Санузел раздельный, есть балкон. Продается за 44,9 тысячи долларов, по 1143 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

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Теги: Минск
 
 
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Выбрали самые дешевые варианты двухкомнатных квартир на вторичном рынке жилья Минска.
 
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