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С дыркой в полу вместо душа: как выглядят самые дешевые «двушки» Минска до 45 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Средняя цена двухкомнатных квартир на вторичном рынке жилья, если ориентироваться по
Железнодорожная, 120
Квартира площадью 30 квадратных метров находится на первом этаже кирпичной трехэтажки 1960 года постройки. Продается за 39 тысяч долларов в эквиваленте, по 1309 за квадратный метр.
Асаналиева, 11/1
Квартира площадью 35 квадратных метров расположена в кирпичном двухэтажном доме 1962 года постройки. Площадь кухни — 4,7 метра. Санузел совмещенный, вместо душа — дырка в полу, придется мыться над унитазом. Балкона нет. Продается за 42 тысячи долларов в эквиваленте, по 1200 за квадратный метр.
Либкнехта, 101
Площадь квартиры — 30,5 квадратного метра. Расположена на втором этаже кирпичной двухэтажки 1961 года постройки. В 2015 году в доме был сделан капремонт. Продается квартира за 42,3 тысячи долларов в эквиваленте, по 1387 за квадратный метр.
Ангарская, 5/2
Квартира площадью 40 квадратных метров находится на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. В ней совмещенный санузел, балкона нет. Продается жилье за 43 тысячи долларов в эквиваленте, по 1080 за квадратный метр.
Ландера, 2
Квартира площадью 39 квадратных метров находится на четвертом этаже панельного дома 1973 года постройки. Санузел раздельный, есть балкон. Продается за 44,9 тысячи долларов, по 1143 за квадратный метр.
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Выбрали самые дешевые варианты двухкомнатных квартир на вторичном рынке жилья Минска.
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