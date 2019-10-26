Соболенко сражается с Бертенс за титул на малом итоговом турнире. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко играет с голландкой Кики Бертенс в финале малого итогового турнира в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов). SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию поединка. Начало — в 8.00 по белорусскому времени.



Фото: twitter.com/WTAEliteTrophy

Арина Соболенко (14 WTA) выиграла в Чжухае группу «Розы» , справившись с сопротивлением сначала гречанки Марии Саккари (22 WTA) — 6:3, 6:4, а затем и своего партнера в парном разряде бельгийки Элиз Мертенс (18 WTA) — 6:4, 3:6, 7:5. В полуфинале Соболенко одолела чешку Каролину Мухову (26 WTA) — 7:5, 7:6 (7:4).

В live-рейтинге WTA Арина уже переместилась с 14-го места на 12-е, а, если возьмет трофей на малом итоговом турнире, закончит сезон 11-й ракеткой мира, как и в 2018-м.

Кики Бертенс (10 WTA) стала победительницей группы «Азалия». В групповой части соревнований она оказалась сильнее хорватки Донны Векич (20 WTA) и украинки Даяны Ястремской (24 WTA), а в полуфинале взяла верх над китаянкой Чжэн Сайсай (40 WTA) — 2:6, 6:3, 6:4.

Соболенко и Бертенс встречались друг с другом пять раз, и в сентябре 2019 года впервые выиграла Арина. Это случилось на турнире в китайском Ухане, где белоруске удалось защитить титул.

Годом ранее на малом итоговом турнире в Чжухае Арина Соболенко переиграла будущую победительницу и нынешнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, но не смогла выйти из группы.

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