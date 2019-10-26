|
Соболенко сражается с Бертенс за титул на малом итоговом турнире. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко играет с голландкой Кики Бертенс в финале малого итогового турнира в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов). SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию поединка. Начало — в 8.00 по белорусскому времени.
Арина Соболенко (14 WTA) выиграла в Чжухае
В live-рейтинге WTA Арина уже переместилась с 14-го места на 12-е, а, если возьмет трофей на малом итоговом турнире, закончит сезон 11-й ракеткой мира, как и в 2018-м.
Кики Бертенс (10 WTA) стала победительницей группы «Азалия». В групповой части соревнований она оказалась сильнее хорватки Донны Векич (20 WTA) и украинки Даяны Ястремской (24 WTA), а в полуфинале взяла верх над китаянкой Чжэн Сайсай (40 WTA) — 2:6, 6:3, 6:4.
Соболенко и Бертенс встречались друг с другом пять раз, и в сентябре 2019 года впервые выиграла Арина. Это случилось на турнире в китайском Ухане, где белоруске удалось защитить титул.
Годом ранее на малом итоговом турнире в Чжухае Арина Соболенко переиграла будущую победительницу и нынешнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, но не смогла выйти из группы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В live-рейтинге WTA Арина уже переместилась с 14-го места на 12-е, а, если возьмет трофей на малом итоговом турнире, закончит сезон 11-й ракеткой мира, как и в 2018-м.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)