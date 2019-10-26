Девушка потеряла память и забыла всю жизнь. Но ее муж нашел способ рассказать ей историю их любви заново

Источник материала: Tut.by

Из-за осложнений во время беременности американка потеряла память, но муж спас последние семь лет ее воспоминаний. Благодаря его идее женщина не только смогла вспомнить самые важные моменты их совместной жизни, но и пошла на поправку. Однако главное она не забывала никогда.





Стивен и Камра Курто из города Фентон, штат Мичиган, США, поженились семь лет назад и ждали своего первенца. Беременность проходила хорошо, никто не ожидал осложнений, но на восьмом месяце у женщины вдруг случилась преэклампсия (внезапное повышение давления во время беременности до уровня, способного убить мать и ребенка), пишет CBS .

Повышение давления заметили не сразу, и оно взывало другие осложнения.





— Мы ждали ребенка. Два простых влюбленных человека. Мы были в восторге! И однажды у Камры появилась опухоль в горле, — рассказывает Стивен.

Врачи приняли решение делать экстренное кесарево сечение, чтобы спасти малыша. Мальчика назвали Гэвином. Ему ничто не угрожало, но у его мамы начался отек мозга. Врачи боролись за ее жизнь, и операция прошла успешно. Однако когда Камра очнулась, то не смогла вспомнить ни свое детство, ни родителей, ни своего мужа, ни даже беременность. Но она произнесла кое-что, вселившее надежду в Стивена.

— Она не знала, кто я, но сказала мне: «Но я знаю, что люблю тебя», — вспоминает Стивен.





Камра не помнила совершенно никаких деталей из всего, что произошло до ее пробуждения. Она не помнила своего первого свидания со Стивеном, не знала как выглядит ее дом и как они его купили. Зато все это прекрасно помнил ее муж. И у него появилась идея, как заново рассказать жене обо всем, что они пережили.

Стивен начал писать книгу, в которой описал все ключевые моменты в жизни Камры, какие только знал — радостные и горькие. Книга охватила период более семи лет. Он назвал получившийся роман «Но я знаю, что люблю тебя».

Для обложки книги Стивен выбрал одну из самых романтичных фотографий с их свадьбы — влюбленные сидят у озера на разных лавочках и тянутся друг к другу руками.

— Эта книга — способ исцеления, и я уверен, что она вдохновит других. Думаю, мы все еще семья, потому что никогда не теряли надежду. Вот и все. К этому все и сводится, — говорит он.





Камра до сих пор страдает от приступов эпилепсии, но ее память постепенно улучшается. Семья Курто с нетерпением ждет, когда у нее начнут появляться новые воспоминания, но старые она теперь никогда не забудет благодаря книге мужа. Перечитывая ее снова и снова, она всякий раз вспоминает новые подробности и события, предшествующие их знакомству. Однако Стивен написал роман не только для Камры, но и для их сына, чтобы тот знал историю своей семьи.

— Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы моя жена и ребёнок знали, через что мы прошли с самого начала, — рассказывает мужчина.