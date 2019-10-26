«Любит эпатировать». Как король Таиланда разжаловал фаворитку за «отсутствие преданности»

Источник материала: Tut.by

Король Таиланда, 66-летний Маха Вачиралонгкорн, разжаловал свою фаворитку за «отсутствие преданности» — ему не понравилось, что она пыталась занять место королевы рядом с ним и была чересчур амбициозна. Королевским консортом 34-летняя женщина стала в конце июля, через два месяца после того, как король официально женился. Публичные отношения монарха с женщинами вызывают недовольство в обществе, но тайцы молчат. «Газета.Ru» — о том, есть ли полигамия в Таиланде.

В Таиланде разразился неожиданный скандал, связанный с королевской семьей. Король Маха Вачиралонгкорн, фактически правящий с конца 2016 года после смерти своего отца, но коронованный только в мае 2019-го, лишил всех титулов свою фаворитку — 34-летнюю Сининат Вонгватчирапхакди. Лишь в конце июля монарх принял беспрецедентное решение: он официально назначил свою фаворитку королевским консортом впервые за более чем 100 лет тайской истории. Однако возвышение Сининат Вонгватчирапхакди закончилось ее стремительным и таким же беспрецедентным падением.

Королевского консорта разжаловали «за проявленное отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих при королевском дворе и неповиновение», говорится в заявлении, подписанном монархом. Документ был опубликован в тайском издании, специализирующемся на обнародовании королевских указов и распоряжений.

Отдельно отмечалось, что консорт действовала в противовес интересам королевы Сутхиды, официальной супруги монарха, и реализовывала собственные амбиции.

Тот факт, что у 66-летнего короля Таиланда, помимо официальной жены, была еще и официальная любовница, может вызвать недоумение у западного человека, поскольку наличие фавориток принято скрывать, даже если они есть. 28 июля этого года, когда Сининат Вонгватчирапхакди была объявлена королевским консортом, недовольство это вызвало и у жителей Таиланда, однако они не подали вида.

«То, что сделал король в конце июля, — неприемлемо, — признает старший преподаватель кафедры филологии стран Юго-Восточной Азии, Кореи и Монголии ИСАА Ксения Борисова. — По сути, он вывел то, что все знают, но не афишируют, в публичное пространство. Он вообще любит эпатировать».

Однако хотя король Маха Вачиралонгкорн весьма непопулярен у народа и этот его шаг в обществе, конечно, не одобрили, но в Таиланде строжайше запрещено критиковать короля. «Поэтому несмотря на то, что его недолюбливают, открыто выражать свое недовольство жители Таиланда, конечно, не могут», — объясняет эксперт «Газете.Ru».

Тот факт, что король Вачиралонгкорн официально назначил свою любовницу консортом — то есть практически некоронованной супругой, — возмутил жителей Таиланда только потому, что он публично закрепил негласную традицию страны. Дело в том, что хотя законодательно многоженство в стране запрещено, в тайском обществе считается совершенно нормальным, если у мужчины есть две жены.

«Официально полигамии в Таиланде нет — ее отменили в 1935 году, — рассказывает Ксения Борисова. — В обществе ее начали искоренять еще раньше — с начала XX века при короле Вачиравуде, взошедшем на трон в 1910-м, тогда в Таиланде была установка на западные ценности. Но и в наше время у каждого тайца есть две жены — так принято».

По словам специалиста по культуре Таиланда, у мужчины может быть старшая жена, миа яй, и младшая, мия ной.

«Брак со старшей официально зарегистрирован — она воспитывает детей, ведет хозяйство, — продолжает Ксения Борисова. — Младшая жена — это, по сути, любовница. Но если в западном обществе таких возлюбленных обычно скрывают, то в Таиланде старшая жена знает о существовании младшей. Как правило, тайцы в течение всей жизни остаются со старшими женами, а вот младшие — могут меняться».

Официальная жена короля Вачиралонгкорна, королева Сутхида, в мае этого года стала четвертой супругой 66-летнего монарха. 41-летняя женщина — в прошлом бортпроводница, которая на протяжении долгого времени возглавляла личную охрану наследника престола. Брак с ней, заключенный 4 мая этого года, оказался сюрпризом для жителей Таиланда, поскольку король никогда не представлял ее как свою невесту или возлюбленную. Однако они наверняка удивились еще больше, когда чуть более чем через два месяца после заключения брака Вачиралонгкорн объявил 34-летнюю Сининат Вонгватчирапхакди королевским консортом.

Примечательно, что вторая жена короля, бывшая медсестра, как и королева, служила в охране Вачиралонгкорна. После того, как ее объявили королевским консортом, в Таиланде были опубликованы фотографии, где Сининат Вонгватчирапхакди позировала в форме военного летчика — тайцы также могли видеть снимки, на которых она держит за руку короля или собирается прыгнуть с парашютом.

Несколько дней назад из заявления королевского дворца выяснилось, что Вонгватчирапхакди «постоянно пыталась повлиять на решение короля вступить в официальный брак и возвести в королевское достоинство Ее Величество королеву Сутхиду», а после свадьбы и коронации короля и королевы «всячески настаивала на повышении собственного статуса», после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать его Сининат.