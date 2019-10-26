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Сегодня автомобилисты и дорожники отмечают свой профессиональный праздник

27.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В ДЭУ-79 РУП «Могилёвавтодор» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику — Дню автомобилиста и дорожника. Тружеников приехали поздравить генеральный директор РУП «Могилёвавтодор» Анатолий Лопатин и председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Пимошенко.

Сегодня автомобилисты и дорожники отмечают свой профессиональный праздник

Анатолий Иванович рассказал об итогах работы Могилёвавтодора за девять месяцев и вручил Почётную грамоту Министерства транспорта и коммуникаций водителю автомобиля Николаю Терещенко, который занял третье место в республиканском конкурсе профмастерства среди республиканских автодоров. Также Благодарностью Министерства транспорта и коммуникаций были отмечены водители Александр Моисеенко и Николай Романишкин. Почётные грамоты РУП «Могилёвавтодор» получили машинисты автогрейдеров Николай Попков, Геннадий Кондеров и главный бухгалтер Елена Прокофьева.

Сегодня автомобилисты и дорожники отмечают свой профессиональный праздник

Кроме этого, Анатолий Иванович поздравил коллектив ЛДД №792 ДЭУ-79 (начальник дистанции Олег Руденя), который по итогам работы за 9 месяцев занял первое место среди линейных дорожных дистанций РУП «Могилёвавтодор».

Присоединился к поздравлениям Дмитрий Пимошенко:

— От всей души поздравляю ваш трудовой коллектив с профессиональным праздником. ДЭУ-79 — одна из лучших организаций Мстиславщины. Уже на подъездах к нашему району на дорогах чувствуется хозяйская рука и внимательное отношение к содержанию автомагистралей. Желаю вашему коллективу новых побед и достижений.

Сегодня автомобилисты и дорожники отмечают свой профессиональный праздник

Благодарственные письма райисполкома получили водитель Владислав Бущенко и дорожный мастер Николай Парфенков.

Сегодня автомобилисты и дорожники отмечают свой профессиональный праздник

Начальник ДЭУ-79 Владимир Зайцев поблагодарил свой коллектив за сплочённость, профессионализм, умение преодолевать трудности и вручил лучшим работникам почётные грамоты.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.

 
 
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В ДЭУ-79 РУП «Могилёвавтодор» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику — Дню автомобилиста и дорожника. Тружеников приехали...
 
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