Сегодня автомобилисты и дорожники отмечают свой профессиональный праздник

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В ДЭУ-79 РУП «Могилёвавтодор» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику — Дню автомобилиста и дорожника. Тружеников приехали поздравить генеральный директор РУП «Могилёвавтодор» Анатолий Лопатин и председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Пимошенко.

Анатолий Иванович рассказал об итогах работы Могилёвавтодора за девять месяцев и вручил Почётную грамоту Министерства транспорта и коммуникаций водителю автомобиля Николаю Терещенко, который занял третье место в республиканском конкурсе профмастерства среди республиканских автодоров. Также Благодарностью Министерства транспорта и коммуникаций были отмечены водители Александр Моисеенко и Николай Романишкин. Почётные грамоты РУП «Могилёвавтодор» получили машинисты автогрейдеров Николай Попков, Геннадий Кондеров и главный бухгалтер Елена Прокофьева.

Кроме этого, Анатолий Иванович поздравил коллектив ЛДД №792 ДЭУ-79 (начальник дистанции Олег Руденя), который по итогам работы за 9 месяцев занял первое место среди линейных дорожных дистанций РУП «Могилёвавтодор».

Присоединился к поздравлениям Дмитрий Пимошенко:

— От всей души поздравляю ваш трудовой коллектив с профессиональным праздником. ДЭУ-79 — одна из лучших организаций Мстиславщины. Уже на подъездах к нашему району на дорогах чувствуется хозяйская рука и внимательное отношение к содержанию автомагистралей. Желаю вашему коллективу новых побед и достижений.

Благодарственные письма райисполкома получили водитель Владислав Бущенко и дорожный мастер Николай Парфенков.

Начальник ДЭУ-79 Владимир Зайцев поблагодарил свой коллектив за сплочённость, профессионализм, умение преодолевать трудности и вручил лучшим работникам почётные грамоты.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.